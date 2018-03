Pescara. Crepe, soffitti zuppi d’acqua e calcinacci: ecco l' Itis Volta dopo i lavori da 850 mila euro

PESCARA. Intonaci dei soffitti impregnati d’acqua a causa delle infiltrazioni lungo i corridoi, nelle aule, e persino nella palestra, nella biblioteca scolastica e nell’aula musicale; controsoffitti che hanno ceduto, crollando a terra e lasciando scoperte le travi soprastanti; calcinacci che si sono già staccati imponendo la transennatura di alcuni ingressi per scongiurare pericoli per gli studenti.

E poi ancora grosse crepe che attraversano le mura dell’edificio da capo a piedi; l’impianto antincendio fuori uso per l’assenza degli allacci elettrici e delle vasche di carico dell’acqua.

Sono queste le criticità segnalate dai genitori degli studenti dell’Istituto Tecnico Statale ‘Volta’, in via Volta all’associazione Pescara Mi Piace.

A provare la situazione di degrado sono le fotografie che l’associazione è riuscita a scattare all’interno e all’esterno della struttura.

«Oggi noi sappiamo che per l’Istituto ‘Volta’ di Pescara sono stati spesi 850mila euro, ma francamente non abbiamo capito a cosa è servito quel fiume di denaro – ha commentato Armando Foschi -. Basta fare un giro negli spazi della scuola per rendersi conto della situazione spaventosa in cui versa».

Docenti e operatori scolastici raccontano di una impalcatura esterna che, per tutta la durata dei lavori, circondava l’intero edificio per permettere i lavori sui cornicioni esterni.





«Eppure basta alzare lo sguardo», racconta Foschi, «per vedere quegli stessi cornicioni riqualificati già interamente ammalorati e addirittura crollati a terra, con i calcinacci che nessuno ha rimosso, tanto da aver costretto a transennare alcuni corridoi del porticato esterno e un ingresso della scuola, visto che i soffitti sovrastanti il portone sono ancora pericolanti».

Tralasciando la mancata manutenzione del verde circostante la scuola, invasa dalle zanzare, non stanno meglio gli spazi interni dell’Istituto: «in ogni punto dei lunghi corridoi che portano alle aule e ai laboratori», continua incredulo Foschi, «i soffitti sovrastanti sono zuppi d’acqua e muffa nera, segno di infiltrazioni fresche, derivanti, probabilmente, dai terrazzi superiori».

«Addirittura ci sono tratti in cui quelle infiltrazioni hanno causato il cedimento dei controsoffitti, che abbiamo fotografato, e stanno attaccando le mura, che hanno assunto un colore giallognolo», continua l’esponente dell’associazione.

Gli stessi operatori scolastici testimoniano che le stesse infiltrazioni sono ricomparse all’interno della palestra scolastica, della Biblioteca e dell’aula musicale, tutti spazi interessati dai lavori di riqualificazione. Qualcuno ipotizza che il ristagno d’acqua sia causato dai canali di scolo dei tetti tutti cambiati, ma rifatti male tanto che oggi non favoriscono il deflusso dell’acqua piovana, così come sembrerebbe essere stata sbagliata l’inclinazione e l’impermeabilizzazione del tetto che, ugualmente, agevola la permanenza dell’acqua.

«E poi le crepe: le mura del complesso scolastico sono attraversate da crepe e fessurazioni spaventose», denuncia Foschi, «di cui non conosciamo causa e origine, e che andrebbero indagate con strumentazioni adeguate».





L’IMPIANTO ANTINCENDIO

Peggio ancora per l’impianto antincendio che oggi non c’è: il primo appalto per la sua realizzazione risale a diversi anni fa, ma il sistema è subito saltato per l’errata costruzione delle vasche di carico acqua e per la successiva incuria.

Nel 2016 è stato fatto un secondo intervento, ma l’intero sistema non è stato adeguatamente protetto ed è stato distrutto in seguito alla manomissione da parte di alcuni vandali.





Oggi, nuovo appalto, ma mancano le vasche di carico dell’acqua e soprattutto qualcuno ha dimenticato di adeguare l’impianto elettrico, che oggi ha una potenza di 220 Volt, mentre per alimentare l’impianto antincendio occorrono almeno 380 Volt.

«Addirittura», aggiunge Foschi, «ci sono i bocchettoni sospesi nel vuoto e senza allacci alle centraline. A questo punto giriamo le nostre domande al presidente Di Marco: com’è possibile che l’Istituto ‘Volta’ versi in simili condizioni dopo aver speso 850mila euro? Chi avrebbe dovuto vigilare sul corretto svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria? Il Dirigente scolastico ha opportunamente segnalato alla Provincia, competente della gestione degli Istituti superiori, i danni conseguenti ai presunti lavori di manutenzione straordinaria e perché non sono stati eseguiti degli interventi d’urgenza nel corso dell’estate? E soprattutto, oggi sono garantite le opportune condizioni di sicurezza tali da consentire ai ragazzi di rientrare in aula a partire da domani? Quelle infiltrazioni d’acqua che hanno già causato il crollo di alcuni controsoffitti e dei cornicioni, sono state verificate e monitorate, ovvero il Presidente Di Marco può oggi escludere ulteriori cedimenti a scuola aperta, quindi pensando al transito giornaliero di centinaia di studenti? Il nostro timore è che nelle ultime ore si sia cercato di dare una sistemata alla facciata della scuola, in modo da presentarla al meglio, ma di fatto nascondendo quelli che sono problemi strutturali evidenti. Ovviamente attendiamo risposte per restituire tranquillità a centinaia di famiglie, e soprattutto nelle prossime settimane torneremo nella struttura scolastica».







LA SCHEDA DELLA PROVINCIA SUI LAVORI



L’istituto Volta è stato oggetto, nell’ultimo anno, di lavori, approfondimenti e verifiche da parte della Provincia di Pescara, del Ministero delle Infrastrutture e dei tecnici del Dicomac- Protezione civile, di seguito specificati:



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (finanziamento MUTUI BEI)

Importo dei lavori: € 570.698,95 oltre IVA

Impresa aggiudicataria: Colanzi srl. Lavori ultimati in data 25.05.2017

Collaudo finale in corso di redazione (verifiche e controlli già eseguiti in corso d’opera)

Lavori eseguiti:

Rifacimento del quadro elettrico generale del complesso scolastico

Adeguamento dell’impianto di illuminazione dell’area gioco e della palestra

Realizzazione di recinzione esterna del campo sportivo e posa in opera di rete parapalloni

Rifacimento del manto di copertura della palestra con apposizione di doppia guaina con l’aggiunta in corrispondenza dei giunti strutturali dei tegoli di copertura, di canali di raccolta in lamiera zincata e realizzazione di un canale di gronda esterno opportunamente dimensionato;

Rifacimento della copertura dell’edificio a “stecca” ospitante parte dei laboratori, mediante rimozione del pannello di copertura esistente, la sostituzione del pannello isolante deteriorato con nuovo pannello isolante di idonee caratteristiche e la realizzazione di nuova copertura in lamiera;

Adeguamento, in riferimento alle prescrizioni riportate nel parere di prevenzione incendi rilasciato in data 28.11.2016 dal Comando dei VV.FF. di Pescara, delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza degli spazi comuni e dei laboratori nel fabbricato monopiano, dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto di segnalazione incendi.



IN RIFERIMENTO ALLE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE non sono stati segnalati né tantomeno individuati nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati congiuntamente dai tecnici della Provincia e dai referenti scolastici – durante e alla fine degli interventi - infiltrazioni meteoriche negli ambienti oggetto delle lavorazioni, che hanno necessitato dell’allestimento delle opportune opere provvisionali (“i ponteggi” chiamati in causa dall’articolo; mentre il rifacimento dei cornicioni invece non era previsto nell’appalto).

Ciò non toglie, ovviamente, che il monitoraggio di detti locali sarà costantemente eseguito, al fine di verificare eventuali anomalie, non appena le condizioni climatiche lo consentiranno (non piove da quasi quattro mesi).

«All’interno dei locali», spiegano dalla Provincia, «si è provveduto per quanto possibile in riferimento alle disponibilità finanziarie residuali (ma la capienza economica del progetto non ha consentito l’inserimento in toto del rifacimento ex- novo delle controsoffittature) alla sistemazione di porzioni di controsoffittatura ed intonaci ammalorati dalle infilrazioni pregresse. Le efflorescenze fotografate e riportate in alcuni articoli di stampa sono, pertanto, evidenze di infiltrazioni pregresse, precedenti ai lavori. Unica eccezione è per la palestra, in cui si è riscontrata un piccola infiltrazione, in corso di risoluzione».



IN RIFERIMENTO ALLE OPERE SULL’IMPIANTO ELETTRICO.

E’ stato sostituito ex- novo il quadro elettrico generale, obsoleto e non più a norma (impegno economico di oltre € 100.000)



IN RIFERIMENTO ALLE OPERE SULL’IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO:

Regolarmente eseguite come da prova di funzionamento effettuata. L’impianto è alimentato da corrente a 380 volt e comprende serbatoi di accumulo adeguatamente dimensionati e funzionanti. E’ stata eseguita la messa a norma del locale idrico antincendio.



Inoltre il Provveditorato Opere Pubbliche Sardegna, Lazio, Abruzzo (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ha eseguito lavori di messa in sicurezza - (Finanziamento dello Stato) per un importo di € 250.000,00

Impresa: IMES srl. , lavori ultimati in data 22.03.2017.

Approvazione collaudo: sospeso in attesa di ripristino lavori non correttamente eseguiti

Lavori eseguiti:

Rifacimento velette degli edifici scolastici

Impermeabilizzazione corridoio pensile

Ristrutturazione biblioteca e aula musicale (rifacimento copertura, adeguamento antincendio, infissi e impianto di illuminazione)

Adeguamenti alle normative antincendio (centrale idrica antincendio e percorsi d’esodo)



«A seguito di anomalie nella realizzazione di alcune lavorazioni inerenti le opere di impermeabilizzazione, questa Amministrazione», dice la Provincia di Pescara, «ha già avviato le opportune verifiche e contestazioni con i referenti del Ministero e con la ditta esecutrice, con contestuale sospensione di pagamenti, anche a seguito delle segnalazioni in merito ricevute dal Dirigente Scolastico. Alla data odierna si è in attesa di una serena risoluzione, fermo restando che è stata già ventilata agli interessati per le vie brevi la necessità di adire le vie legali, in assenza di pronto riscontro».