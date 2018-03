Orge e prostituzione, paga Palazzo Chigi. Di Stefano chiede intervento Ministero

ROMA. Una "dark room", dove vengono organizzate orge e dove alcune persone si prostituiscono, finanziata con 55mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quindi con soldi pubblici.

E' l’incredibile scoperta emersa in un servizio delle Iene di Filippo Roma. Sul tavolo delle Iene è finito l'Unar, l'Ufficio anti discriminazioni razziali all'interno del Dipartimento Pari opportunità della presidenza del consiglio, che si occupa di promuovere la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni razziali, etniche e sessuali con campagne di comunicazione e progetti in collaborazione con associazioni no profit.

Ma una ‘talpa’ ha svelato che un finanziamento di 55 mila euro è stato rilasciato in favore di un'associazione dietro la quale - secondo la trasmissione - sarebbe occultato il business del sesso a pagamento.

Le iene, telecamere nascoste al seguito, si sono infiltrate all'interno delle serate organizzate dall'associazione documentando incontri hard e offerte di prestazioni sessuali a pagamento in alcuni di questi circoli.





Roma ha anche incontrato il direttore dell’Unar, Francesco Spano, che secondo le informazioni in possesso delle Iene sarebbe addirittura socio del club, circostanza che però il responsabile ha smentito, prima di scappare.

Sul caso il deputato abruzzese di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, ha presentato una interrogazione per chiedere l’avvio di una commissione d’inchiesta.

«Troppo spesso», dice Di Stefano, «dietro talune di queste organizzazioni pseudo-umanitarie o pseudo- garanti dei diritti di vario genere si nascondono invece organizzazioni parallele ai movimenti politici di sinistra; ma che addirittura si arrivi a finanziare dei centri dove si pratica sesso omosessuale di gruppo e prostituzione è davvero inaudito».

«Ognuno può vivere la propria sessualità come meglio crede e desidera, nel rispetto ovviamente del decoro e della sensibilità altrui, ma è assurdo che si utilizzino delle risorse pubbliche per soddisfare le proprie inclinazioni e i propri desideri privati», sostiene Di Stefano.

«Vedere un funzionario dello Stato, il dottor Spano, ammantato con un cappottino rosso ciliegia che scappa miseramente davanti alle telecamere, che giustamente chiedono conto di tale situazione, è semplicemente vergognoso».

Di Stefano chiede dunque una commissione d’inchiesta per verificare a chi vengono erogati tutti gli altri finanziamenti: «certamente non può aspettare che sia un bravo giornalista ad arrivare laddove dovrebbe arrivare lui».

E SPANO SI E’ DIMESSO

Dopo le polemiche, lunedì sera, il direttore dell'Unar, Francesco Spano, si è dimesso dal suo incarico. Spano, 39 anni, avvocato, è stato convocato lunedì pomeriggio a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi.

«Le dimissioni - si apprende da una nota - vogliono essere un segno di rispetto al ruolo e al lavoro che ha svolto e continua a svolgere l'Unar, istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in recepimento alla direttiva comunitaria n. 2000/43 CE contro ogni forma di discriminazione... La Presidenza del Consiglio, per quanto non si ravvisino violazioni della procedura prevista e d'accordo con il dottor Spano, disporrà la sospensione in autotutela del Bando di assegnazione oggetto dell'inchiesta giornalistica, per effettuare le ulteriori opportune verifiche. I relativi fondi, comunque, non sono stati ancora erogati».

Intanto il Codacons ha deciso di vederci chiaro sui finanziamenti erogati dell'Unar e ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura di Roma in cui si chiede di aprire un'indagine sull'utilizzo dei fondi pubblici da parte dell'ente.