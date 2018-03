Discarica di Bussi, è l'ora del revisionismo?

ABRUZZO. I convegni possono essere utili per tenere desta l’attenzione, per poter definire meglio le responsabilità (ma sempre di terzi), e magari sfumarne altre, per riabilitare chi da anni è parte di un ingranaggio o fare passi avanti nella ricerca della verità (quella vera e disinteressata).

Ieri il convegno tenuto a Bussi -con presenze prestigiose ed organizzato dal presidente della commissione parlamentare speciale per i rifiuti, Alessandro Bratti- è stato più l’occasione per l’ennesima passerella e per riempire l’aria di parole che per tirare fuori responsabilità, impegni seri, fare il punto sulle inerzie di un decennio di quegli stessi enti presenti.

C’è chi come il presidente della Regione Abruzzo, per esempio, sempre molto informato ma criptico e restio alle denunce utili per tutti, ha sparato contro l’ex commissario Adriano Goio, definito come un «appaltatore del Novecento» lasciando intendere fatti e attività a lui noti (ma non ai cittadini).

D’Alfonso forse si riferiva ad affidamenti diretti milionari a ditte dell’orbita di Mafia Capitale per caso o a cos’altro?

Cosa gli impedisce di essere chiaro e comprensibile a tutti svelando le carte tenute segrete?

Sempre ieri il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, ha invece sventolato davanti al fotografo de Il Centro la famosa mappa del 1972 come se fosse un documento inedito o ritrovato da poco e non analizzato abbastanza.

Peccato che la mappa è documento ritrovato dalla Solvay negli archivi dimenticati della Montedison e consegnato alla Forestale nel 2007, finito nel processo e nel quale si stabiliscono i punti dove seppellire i veleni in quella che poi è diventata la più nota discarica Tremonti.

Tre anni fa PrimaDaNoi.it l’ha pubblicata per la prima volta perchè documento fondamentale per provare la volontà di disfarsi in quel modo degli scarti industriali della Montedison.

Oggi qualcuno cade dal pero e sembra sorpreso quando avrebbe dovuto conoscere quello e molti altri documenti da diversi anni.

Tra le altre cose la stessa mappa è finita, poi, dentro le slide che i pm Bellelli e Mantini hanno mostrato in aula.







Il Forum H2O fa infatti notare che «tutti gli enti che si occupano di Bussi, essendo parte del procedimento penale in corso, con decine di parti civili (comuni, ministero, regione, associazioni) conoscono benissimo quella mappa in quanto depositata agli atti del processo tra le carte sequestrate nell'archivio Montedison».

«Crediamo che lo sforzo compiuto da alcuni soggetti pubblici nelle ultime settimane, dal sindaco di Bussi a Damiani dell'Arta», scrive De Sanctis del Forum H2o, «per rappresentare questa mappa più o meno come un aspetto fondamentale sulla Tremonti sia non solo pleonastico ma rischia di essere anche fuorviante rispetto alla rappresentazione fattuale che abbiamo della discarica Tremonti e alle informazioni di cui già disponiamo. Infatti evidenziamo che nella requisitoria dei PM e in numerosi articoli di stampa è emerso che la discarica Tremonti non è stata usata solo per pochi mesi nel 1972 e solo per quelle relativamente piccole "fosse" segnalate nella mappa ma è stata utilizzata per diversi altri anni. La stessa ARTA ha fornito ai PM l'evoluzione temporale e areale della discarica attraverso l'uso delle foto aeree che dimostra che l'area, ben più ampia di quella delle cosiddette "fosse", è stata utilizzata per diversi anni dopo il 1972».

La mappa in definitiva fa capire solo come è iniziato lo smaltimento proseguito per molto tempo come dimostrano appunto le foto aeree.

Secondo il Forum ad oggi i punti centrali sono ad esempio quello della necessità della validazione dell'Arta delle analisi svolte dal Commissario Goio, costate quasi 1 milione di euro (500.000 euro all'Arta che ha fatto da mero laboratorio). «La validazione è obbligatoria per le analisi svolte da soggetti privati, non certo per quelle realizzate direttamente da soggetti pubblici. Oppure un commissario straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere considerato alle stregua di un semplice privato?», si chiede il Forum, «tra l'altro la Tremonti è un'area stra-indagata. Ci sono montagne di analisi svolte dalla Procura e usate nel processo e non contestate, presentate anch'esse con dovizia di particolari dai PM durante il processo di primo grado. Oppure si devono buttare a mare anche quelle e, alla fine, rimettere tutto in mano a Edison facendo tabula rasa di quanto conosciamo finora ripartendo da zero? A chi converrebbe un simile scenario che porterebbe via altri anni rispetto alle azioni da attuare?».