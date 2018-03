Pescara, al via processo per nuovo Piano Urbano

PESCARA. La Giunta comunale ha dato avvio al processo di definizione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile. Per la sua definitiva stesura vi sarà un’ampia fase di consultazione pubblica e di confronto, aperta dalla prima presentazione in Consiglio Comunale del documento che si svolgerà oggi dalle ore 16,30.

La sessione di lavoro sarà aperta, questo significa che saranno ammessi a intervenire anche i non eletti, rappresentanti dei cittadini e associazioni che vorranno partecipare attivamente alla discussione.

«La seduta è aperta – chiarisce il presidente del Consiglio Comunale Francesco Pagnanelli – Ognuno potrà portare il proprio contributo alla discussione, ma per farlo è necessario prenotare il proprio intervento attraverso la mail della Presidenza del Consiglio Comunale al seguente indirizzo: presidente.consiglio@comune.pescara.it. Sarà possibile prenotarsi fino al giorno stesso, si tratta di una discussione importante perché il PUMS è atteso e fondamentale per la mobilità nel territorio. L'invito è a una partecipazione costruttiva e condivisa, che farà da base alla stessa presentazione di martedì e che accompagnerà il documento fino al suo ritorno in aula per l'approvazione finale».

«La presentazione in Consiglio Comunale costituisce l'avvio di un cammino che vedrà coinvolti tutti i soggetti competenti in materia di mobilità cittadina – così l'assessore alla Mobilità Stefano Civitarese Matteucci – E si concluderà con l’approvazione definitiva del Piano proprio in Consiglio Comunale. Si tratta di un percorso importante, perché è la prima volta che il Comune si dota di questo innovativo strumento e sarà il primo tra i comuni abruzzesi a farlo. Le città italiane che hanno già il piano sono in tutto 28. Il PUMS nasce per farsi carico di problemi locali e di questioni globali come il cambiamento climatico e gli obiettivi di efficienza energetica. E' per sua natura un piano fortemente orientato verso un processo di governance che abbia lo scopo di contemperare le diverse “modalità” della mobilità urbana».

Il documento approvato in Giunta comunale costituisce il riferimento strategico di attuazione del Piano che vedrà la sua piena elaborazione con un’ampia fase di consultazione pubblica e di confronto, a cui si darà ampio risalto, sia con incontri pubblici sia attraverso un sito dedicato (http://versopescara2027.comune.pescara.it ). Il percorso dovrebbe concludersi in 20 mesi.

Non parteciperanno i comitati nati a tutela della strada parco nella funzione sociale di Greenway che hanno spiegato così le ragioni: «abbiamo deciso di non intervenire per la profonda amarezza maturata nei confronti delle Istituzioni dopo dieci anni di mancato ascolto alle buone e sacrosante ragioni.

A gennaio scorso, l'assessore alla mobilità - nel vantare il valore strategico della Filovia di Pescara - aveva dichiarato alla stampa locale che sarebbero subito ripartiti i lavori sulla strada parco, fermi dal marzo 2015 giacché ufficialmente conclusi a giudizio dei responsabili del procedimento. A distanza di sei mesi, gli unici interventi realizzati da ALPIQ - subentrata alla cessata Balfour Beatty Rail nel ruolo di capofila mandataria dell'appalto pubblico incompiuto - hanno riguardato il taglio disordinato dei rami degli alberi che interferivano pericolosamente col doppio bifilare al servizio del filobus». Secondo loro il Piano è incentrato su un'opera pubblica «che da un quarto di secolo si è rivelata impraticabile sul tracciato malamente prescelto. A giudizio dei comitati, l'impianto era, resta e resterà di assai improbabile realizzazione. Meglio, allora, sarebbe impiegare - in linea con le scelte adottate dalli città più evolute - un veicolo elettrico dotato di batterie di ultima generazione, privo delle ridondanti infrastrutture fisse, da impiegare su corsie riservate ritagliate sulle principali direttrici di traffico veicolare, ove peraltro sussiste la molteplicità di servizi e risulta espressiva la pertinente domanda di trasporto pubblico».