Comune Pescara, Pagnanelli presidente del Consiglio, M5S denuncia violazione regolamento

PESCARA. E' stato eletto con la maggioranza assoluta dei presenti il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Pescara.

Francesco Pagnanelli subentra ad Antonio Blasioli, oggi vice sindaco e assessore dell'esecutivo Alessandrini. Sui 29 presenti, 20 sono i voti andati al neo presidente, tre le schede bianche e 6 gli astenuti.

La seduta di oggi, che si è aperta con un minuto di silenzio dedicato alla memoria dell'ex sindaco Carlo Pace, prematuramente scomparso la settimana scorsa, ha anche ratificato l'ingresso in Consiglio di Stefano Casciano, che subentra quale primo dei non eletti in quota Pd.

«Voglio ringraziare tutti i consiglieri che mi hanno eletto e anche gli altri consiglieri – così Francesco Pagnanelli appena eletto – Anche se l'appartenenza politica in passato ci ha visti interpreti di un legittimo confronto dagli scranni comunali, mi prese rassicurare anche la minoranza sul fatto che sarò il presidente di tutti».

Il centrodestra parla di «rimpastino triste» con un candidato alla Presidenza del Consiglio, Pagnanelli, «che si autocandida, ma non è candidato dalla sua stessa maggioranza e infatti deve aspettare la seconda votazione per farsi eleggere. Un vicesindaco che lascia la carica dopo due anni e mezzo di pasticci per andare a lavorare come capo segreteria del Governatore della Regione Abruzzo. E in mezzo il presidente della Regione D'Alfonso che continua a considerare il Comune di Pescara come la sua succursale in cui sposta nomi e pedine surclassando, al solito, anche il sindaco Alessandrini».

Intanto il Movimento 5 Stelle ha inviato una nota al Segretario Generale per segnalare il mancato rispetto dell’articolo 1 comma 13 del regolamento dell’Ufficio di Presidenza del Comune di Pescara.

Nello specifico, la violazione riguarderebbe la carica di vice presidente vicario del Consiglio Comunale e di vice presidente della Commissione consiliare “Commercio e Politiche del Lavoro” rivestite entrambe, sin dall’inizio di questa consiliatura, dalla consigliera Gabriella Lola Berardi.

«Il Regolamento dell’Ufficio di Presidenza, al suddetto articolo stabilisce chiaramente, che invece la carica di componente dell’Ufficio di Presidenza – compresa quella di Vice Presidente Vicario - non è compatibile con quella di sindaco, di presidente e di vice presidente della Commissione Consiliare», ha spiegato la Capogruppo M5S di Pescara Enrica Sabatini. «Qualunque altra interpretazione, ventilata in aula, risulta illogica. A meno che non ci sia qualcuno che voglia affermare che questo comma stabilisca che la carica di Sindaco sia incompatibile con quella stessa di sindaco».

Il Movimento 5 Stelle chiede che venga ripristinata «la piena legittimità» nei ruoli e nel funzionamento di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.