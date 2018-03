Nel Parco delle Naiadi in arrivo un palazzo di 5 piani

PESCARA. Gli atti sono già stati predisposti e a breve il il caso approderà in Consiglio comunale.

Si intravede una nuova battaglia urbanistica in città per difendere il parco pubblico nella zona Nord di Pescara (Via Pasolini/Acquacorrente - lato strada parco) di fronte alle Naiadi.

Uno spazio molto frequentato dai bambini che è stato realizzato negli anni passati a fronte di tre rilevanti interventi edilizi.

Un ampio polmone verde attrezzato, molto apprezzato dai cittadini, che adesso il Comune di Pescara si prepara a cancellare facendo edificare ulteriormente su quell'area. Niente di nuovo per una città come Pescara che negli anni ha dovuto fare i conti con un vero boom di nuove costruzioni ma che adesso va ad investire una zona già ampiamente edificata.

«Dove oggi giocano bambini o passeggiano i cittadini l'Amministrazione Comunale, con il sostegno del Presidente D'Alfonso», denunciano da Forza Italia Riccardo Chiavaroli, Marcello Antonelli e Ettore Pirro, «intende far realizzare circa duemila metri quadrati di appartamenti con un intervento altamente speculativo cedendo il terreno ad un privato in cambio di un area in altra parte della città».

Un palazzone di 5 piani che inevitabilmente cambierà l’immagine del quartiere.

«Uno scempio urbanistico e un consumo di suolo inutile», assicurano Chiavaroli e gli altri, «che va assolutamente impedito prima che il Consiglio Comunale affronti i relativi atti di autorizzazione purtroppo già predisposti».

Una volta che l’assise civica dovesse dare il via libera diventerebbe infatti assai più difficile, se non impossibile, bloccare tutto.

Per illustrare la situazione e organizzare un comitato di cittadini che si oppongono, è convocata una prima assemblea domenica 15 gennaio alle ore 11.30 proprio nel parco in questione in Via Pasolini a Pescara.