Renzi a Pescara, arriva da ingresso secondario ed evita contestatori

PESCARA. «Rispettate gli insegnanti, riconoscetegli il ruolo sociale e date loro maggiore attenzione».

Con questo appello rivolto ai genitori il premier Matteo Renzi nel primo pomeriggio di oggi ha inaugurato una scuola di Spoltore.

E dire che proprio gli insegnanti abruzzesi ‘vittime’ della Buona scuola e di quell’algoritmo che li spedisce a chilometri di distanza da casa per lavorare, questa mattina avevano lanciato un appello a Renzi chiedendo di «tenere sempre in considerazione la nostra condizione e di continuare a mostrare la volontà di trovare delle soluzioni».

Ad attenderlo al suo arrivo c’erano il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il presidente di Confindustria, Agostino Ballone, le istituzioni locali, i parlamentari abruzzesi e gli imprenditori della regione con cui Renzi ha pranzato in un ristorante del porto turistico.

In attesa del premier c’era anche un gruppo di militanti di CasaPound ma il presidente è passato da un ingresso secondario evitando gli attivisti, una ventina. «Siamo qui per dirgli che siamo contrari alle sue politiche - dicono i militanti - lo seguiremo per tutta la giornata, nelle varie iniziative».

«L'economia sta ripartendo. La caduta si è arrestata», ha detto Ballone. «Stiamo recuperando anche se ancora con lo zero virgola, ma gli indicatori sono positivi e questo oggi è importante", ha sottolineato Ballone parlando poi della firma degli accordi per il Masterplan».



IL MASTERPLAN

Sono state siglate da Renzi e D’Alfonso le convenzioni per l'attuazione degli investimenti del Masterplan-Patto per il Sud per l'Abruzzo. Uno strumento, deputato a favorire lo sviluppo ed a rilanciare l'economia del territorio abruzzese, che prevede risorse per oltre 1 miliardo e mezzo di euro. Il Patto, sottoscritto il 17 maggio scorso a L'Aquila, entra così nella sua fase di "procedimentalizzazione" che rappresenta il presupposto necessario per approdare, in tempi brevi, alle gare d'appalto delle opere inserite nel cronrogramma.



LA SCUOLA, GLI INSEGNANTI E I MIGRANTI

Concluso l'incontro con il tessuto produttivo regionale, Renzi si è spostato appunto a Spoltore per l'inaugurazione della scuola media Dante Alighieri (antisismica), la più 'cara' d'Italia: l'istituto, infatti, è rientrato tra i 1639 da mettere in sicurezza ma può vantare il primato di scuola finanziata con la somma maggiore (3,5 milioni).

All’evento c’era anche il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che ha spiegato: «sono qui perché la scuola è stata realizzata dall'impresa aquilana Chiodi, e secondo perché il tema della messa in sicurezza del Paese ha finalmente un'audience nazionale».

Renzi ha invece spiegato che ogni anno l'Italia da alla Ue 20 miliardi e ne riceve indietro 12, «perché siamo generosi ma anche perché siamo un grande Paese. Ora almeno chiediamo che i soldi per l'edilizia scolastica restino fuori dal patto di stabilità».

«Nonostante questa nostra generosità», ha continuato il premier, «non riceviamo nessun aiuto sull'immigrazione, ed è una cosa vergognosa - ha poi detto Renzi rivolgendosi ai ragazzi - perché noi quelle persone dobbiamo salvarle quando arrivano dal mare. Non credete a chi vi dice il contrario, si salvano sempre. Ecco perché chiediamo che almeno i soldi per l'edilizia scolastica siano fuori dal patto».

Durante la cerimonia di inaugurazione Renzi si è rivolto ai numerosi genitori presenti per invitarli «ad avere un atteggiamento di dialogo con gli insegnanti. La nostra generazione aveva un atteggiamento di rispetto nei loro confronti, mentre oggi c'è un atteggiamento un po' ondivago, capita a volte - ha proseguito Renzi - che quando un alunno viene redarguito da un'insegnate si tende ad essere più comprensivi nei confronti del figlio che del maestro. Bisogna invece riconoscere il ruolo sociale e dare maggiore attenzione agli insegnanti».

Il premier ha poi lanciato una battuta ai ragazzi spigando che «la scuola è vostra, è molto bella, nel mettere i soldi per ristrutturarla abbiamo solo fatto il nostro dovere, ma ora chi chiediamo: tenetela bene", ha chiuso.







LE POLEMICHE PER I CREDITI

Intanto sullo sfondo si sta infiammando la polemica sul rilascio di un attestato di partecipazione per tutti gli studenti che assisteranno all'intervento del presidente al Circus di Pescara.

Un ordine arrivato dall’alto, come ha ricostruito oggi PrimaDaNoi.it

«Se davvero la direttiva è partita su decisione del direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, non resterebbe altra strada che rimuovere il responsabile dal suo incarico», commenta il deputato pentastellato Gianluca Vacca.

E intanto aumentano anche le interrogazioni parlamentari. Dopo quella dei 5 Stelle e di Sel arriva anche la Lega: «Vogliamo vederci chiaro. Il ministro spieghi e subito di chi è la responsabilità di questa vergogna e se dal governo ci siano delle pressioni agli uffici scolastici per organizzare queste iniziative»,

Gli studenti avranno la possibilità di inserire la partecipazione nel curriculum scolastico, e provare a presentare l'attestato per ottenere un credito dalla scuola.

L’Unione degli universitari parla invece di «una decisione degna dei migliori regimi dittatoriali dove la propaganda di governo entra prepotentemente all'interno dell'istituzione scolastica limitando le libertà dei giovani».



NEL PD PRIMARIE ANCHE PER ANDARE IN BAGNO

«I social media prima hanno avuto un positivo effetto di diffusione ma poi a livello politico sono diventati un ostacolo, un contenitore di odio», ha detto Matteo Renzi intervistato da Luca Sofri dal palco inaugurale del Festival delle letterature dell'Adriatico. «Ciò che è virale diventa vero e questo è devastante, non c'è mai certezza di niente - ha proseguito Renzi - i social oggi hanno in politica un effetto perverso», ha insistito il premier.

«Nel Pd», ha poi detto, «se qualcuno chiede se può andare in bagno, si fanno le primarie e poi ci accusano che nel nostro partito non c'è democrazia».



RYANAIR

«Il problema di Ryanair lo abbiamo risolto perché se non consentiamo alla rete degli aeroporti cosiddetti minori di sopravvivere stiamo condannando il territorio al declino», ha detto ancora Renzi .

«Se vince il No l'immunità parlamentare la avranno 950 parlamentari, se vince il Sì 730. È l'ennesima bugia di chi dice tutto e il contrario di tutto sulla riforma», ha detto per difendere la sua riforma., «se vince il Sì il Paese è più semplice e tranquillo e se è più semplice e tranquillo è anche più forte»







«NON ELETTO? ERANO MESSI MALUCCIO PERCIO’ MI HANNO CHIAMATO»

«Mi hanno chiamato perché erano messi maluccio, erano alla canna del gas», Renzi ha spiegato che il premier è incaricato dal Presidente della Repubblica e che non può essere accusato da chi ha preso 149 voti sulla rete.







FLAIANO

«Flaiano su Twitter avrebbe spopolato».

Così il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Pescara, città natale di Ennio Flaiano, ricordando una delle «sue frasi più note: 'Siamo in una fase di transizione, come sempre del resto'».

Il presidente del Consiglio ha citato tale espressione per sottolineare come ci si trovi in «una fase di transizione, con alcuni elementi inediti», riferendosi tra l'altro all'elezione di Trump, su cui «non tutti avrebbero scommesso», e sulla situazione europea.







LEZIONI DI GIORNALISMO

«I giornali italiani dedicano paginate e paginate alla politica di cui non interessa a nessuno», il livello al richiamo politico è «insopportabile».

Da qui l'episodio del 'fuori fuori' alla minoranza Dem dal palco della Leopolda: «A quante persone ha interessato?», ha chiesto Renzi che ha parlato di un «racconto mixato di questa presunta contestazione di 5, 6, 7, 10 persone».

«Siccome qualcuno ha dato lo spin a 'Contestazione alla Leopolda' tutti i media parlano di questo».

Quindi uno scambio di battute. A Sofri che gli faceva notare le ricadute all'interno del suo partito Renzi ha risposto: «Sono in 10 che stanno in un acquario».

«Compreso lei però», ha incalzato Sofri.

E Renzi: «Sì io faccio il pesce».

«Non sto discutendo di chi è la responsabilità - ha proseguito Renzi - ma se la mattina un politico si alza e si occupa di cosa dire al talk show del mattino o a quello della sera o del trafiletto a pagina 23 se c'è la fotina, questo porta a un imbarbarimento del dibattito politico».

I giornali italiani sono con il Governo, ha poi chiesto Luca Sofri.

«Né un eccesso di critica né di amore», ha risposto Renzi.