San Giovanni Teatino: ecco la giunta del Marinucci bis

SAN GIOVANNI TEATINO. Il Sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci ha presentato la sua Giunta.

Questi gli assessori:

Giorgio Di Clemente confermato Vicesindaco ha le deleghe relative a manutenzione beni pubblici, manutenzione e sviluppo della rete idrica e fognaria, protezione civile, agricoltura, caccia e pesca;

Gabriella Federico ha le deleghe a servizi sociali, pubblica istruzione, ambiente, cultura, associazioni e cooperative, bilancio;

Efrem Martelli ha le deleghe a sport, mercati, impiantistica sportiva e attività produttive;

Massimiliano Bronzino Cesario ha deleghe a programmazione ed esecuzione lavori pubblici, mobilità e polizia municpale;

Ezio Chiacchiaretta ha le deleghe a urbanistica, edilizia, personale e cimiteri.

"Una giunta per dare continuità al duro lavoro degli ultimi 5 anni - spiga il Sindaco Luciano Marinucci - con la sola novità, per ora, di Ezio Chiacchiaretta. E' un amministratore esperto che saprà valorizzare la progettualità e il prezioso lavoro di Alessandro Feragalli. Nei prossimi cinque anni intendo coinvolgere tutti i consiglieri di Progetto Comune in incarichi amministrativi e di responsabilità. Solo con il contributo di tutti riusciremo a realizzare il nostro 'Progetto Comune'".

presidente del consiglio Marco Cacciagrano e vice presidenti Simona Cinosi e Cinzia Silvestri.

Il consiglio ha provveduto alla convalida degli eletti. Oltre al gruppo di gruppo di maggioranza Progetto Comune (Maria Rosaria Elia, Giorgia Malandra, Alessia Chiacchiaretta, Simona Cinosi, Ester Di Nicola e Marco Cacciagrano).

Si sono costituiti due gruppi di minoranza.

Il Movimento 5 Stelle che entra per la prima volta in consiglio comunale con il candidato Sindaco Mario Cutrupi.

Non si sono invece presentati in aula l'altro candidato sindaco Verino Caldarelli (cha ha annunciato la sua rinuncia, gli subentrerà Giulia Parrucci) e Enzo Ferrante. Presenti gli altri due consiglieri della lista Insieme-PD: Pino Costantini e Cinzia Silvestri.

Il lavori della prima riunione del Consiglio comunale di San Giovanni Teatino, Segretario comunale Gabriella Conti, sono iniziati puntuali alle 10.30. Numerosa, al limite della capienza la partecipazione della cittadinanza.

«Una presenza che significa entusiasmo e fiducia nei confronti della mia amministrazione e di tutti quanti siedono in questo consiglio - ha commentato Marinucci - il nostro impegno dovrà essere massimo, quotidianamente, per dare quelle risposte che la città attende».

Marinucci oltre ad annunciare che nei prossimi giorni coinvolgerà altri consiglieri, anche con incarichi temporanei per le deleghe che ha tenuto per sé, ha rimarcato l'importante presenza femminile in consiglio.

«Otto donne, sei di maggioranza e due di minoranza. Alessia Chiacchiaretta è venuta con il suo bambino in culla e i vicepresidenti sono due donne. Un segnale forte che qualcosa sta cambiando nella nostra cultura e la responsabilità politico-amministrativa che le donne di San Giovanni Teatino sono pronte ad assumersi ed in grado di gestire».

Dopo il Giuramento del Sindaco e l'elezione della commissione elettorale comunale, i lavori si sono conclusi alle 11.40.