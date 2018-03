L’errore sulla targa e Dean Martin diventa “emigrande”

MONTESILVANO. Una targa all’illustre “concittadino” Dean, il grande emigrante. Il turismo e la cultura li si cerca di fare in tutti i modi ma questa volta sulla targa c’è un errore.

Il grande crooner e attore Dino Crocetti da emigrante è diventato “emigrande”, un geniale gioco di parole che avrebbe dato quel guizzo di specialità ad una manifestazione di provincia.

Abbiamo sperato fino all’ultimo che si trattasse di una sottile trovata di marketing, una originale guerrilla che si gioca sul filo dei social e dei tags, #emigrande era davvero un titolo geniale per lanciare Dean Martin sul Web e con lui Montesilvano.

Poi sono arrivati i post di chi criticava l’errore e anche questo sembrava far parte di un gioco diabolico e pubblicitario. Addirittura una ironica grafica sbeffeggiava l’errore con un sorridente Dean che sventola la “D” di troppo. Ma niente.

La speranza di qualcosa di diverso, sottile e intelligente ha lasciato subito lo spazio alla realtà: solo un marchiano e squallidissimo errore di ortografia impresso sull’ottone per celebrare un grande nell’ambito di una manifestazione... “culdurale”.

Peggio di così forse davvero non si può.



Ha gioco facile Graziano Fabrizi che crea quella grafica che prova a far girare sui social per sbeffeggiare i responsabili (anche di non aver controllato e di essersi accorti dell’errore). Un modo come un altro per parlare della manifestazione e del personaggio che magari si sarebbe definito, con la sua pronuncia americanizzata, proprio così: “emigrande”

«Il Comune affigge la targa commemorativa con l'evidente refuso dialettale. E' incredibilmente pittoresco a tratti comico ciò che accade nel Comune di Montesilvano degno di una qualsiasi sceneggiatura comica. Pertanto l'illustrazione proposta come Artista come insegnante o comunque come comunicatore propone il punto di vista del #grande Dino Crocetti sul web raccoglie consensi like e condivisioni, ma questa volta non è un vanto ma denota l'epica figuraccia. Lui, Dean, se la ride, espone una D e ringranzia adeguandosi al linguaggio che ipotizza essere usuale nel comune che diede le origini al Padre. Può sembrare un errore banale, una svista ma dietro si cela una mancanza di professionalità da parte di chi commissiona di chi realizza e di chi dà il consenso e addirittura di chi prima di montarla una letta gliela poteva anche dare, senza considerare chi l'ha coperta prima della cerimonia».



No proprio non ci siamo, ed è anche da questi particolari che si giudica una amministrazione.

Della cultura non ne parliamo.

La grammatica però non lascia scampo.

Ma che bella sarebbe stata l’idea di celebrare Dean Martin come il più illustre “emigrande” montesilvanese...