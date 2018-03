Montesilvano, rifiuti non raccolti in via Finlandia

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Stett.le Redazione,

in allegato invio foto di come si presenta l’isola ecologica sita in via Finlandia (pochi metri a monte dopo l’incrocio con via Inghilterra – direzione mare monti) a Montesilvano questa mattina alle 7,30 circa.

Preciso che i rifiuti indifferenziati non vengono raccolti dalla scorsa settimana (credo da venerdì) mentre i contenitori della raccolta differenziata della plastica e della carta risultano pieni da molto prima.

Preciso altresì che l’area circostante tale isola ecologica risulta sempre sporca, circondata da rifiuti e maleodorante mentre i cassonetti, soprattutto quello dell’indifferenziato e dell’organico, non sono mai stati lavati e/o disinfettati.

In conclusione una mia piccola considerazione personale: mi dispiace che, non so se per inciviltà o per ignoranza, il contenitore dell’umido venga regolarmente utilizzato per conferire l’indifferenziato e il vetro, la carta e la plastica vengano gettati nell’indifferenziato e/o lasciati a terra nonostante i rispettivi contenitori non siano pieni.



Buona giornata.

Alfredo Di Blasio