Dopo la Statua della Libertà il nuovo simbolo di New York sarà made in Abruzzo

CHIETI. L'azienda abruzzese Walter Tosto, leader nell’industria della caldareria, parteciperà alla realizzazione della New York Wheel, a New York, la più grande ruota panoramica al mondo insieme a quella in via di completamento a Dubai.

L'imponente ruota panoramica di New York, che dal 2018 svetterà nell’area nord est della Staten Island (St. George), verrà costruita con componenti realizzati dalla Walter Tosto. La ruota è alta 192 metri, con un diametro di 183 metri e diventerà una delle attrazioni della Grande Mela, come la Statua della Libertà e l’Empire State Building. Avrà componenti per 2 milioni di chili prodotti negli stabilimenti di Ortona, a Chieti, della Walter Tosto. L'azienda specializzata nei grandi impianti di caldareria, con oltre 550 dipendenti, un fatturato di circa 100 milioni di euro e un Ebitda del 10%, riafferma, con questa operazione, il valore del Made in Italy nel mondo e si fa ambasciatrice dell'industria manifatturiera abruzzese a livello internazionale.

Dalla ruota panoramica si potrà godere di una vista spettacolare a 360 gradi sul profilo della città, della statua della libertà, del ponte di Verrazano e del New York Harbor. La New York Wheel supererà di 57 e 51 metri rispettivamente l’altezza ed il diametro della ruota panoramica di Londra (alta 135 metri, con diametro di 132 metri). Potrà accogliere fino a 1.440 persone per giro (40 per capsula) e circa 3,5 milioni di visitatori l’anno. Il business risultante da questa attrazione mondiale avrà un impatto notevole: contribuirà a movimentare l'economia di una delle più importanti città simbolo degli affari. Ci saranno infatti dati molto positivi anche sul fronte dell’occupazione, dove si prevede la creazione 350 posti di lavoro durante la costruzione e ben 600 posti permanenti.

La ruota panoramica nasce infatti su richiesta del New York City Economic Development Corp e su proposta della New York Wheel LLC, con l'obiettivo di mettere in campo iniziative per la crescita economica, l’incremento del turismo e la creazione di posti di lavoro nella Staten Island.

LA JOINT VENTURE

Al fine di gestire con efficienza la progettazione, la produzione e l’istallazione della ruota, è stata creata la joint venture costituita dalle due aziende più qualificate in tali settori: Mammoet e Starneth. Questa scelta rinnova un’ unione di successo già collaudata in passato: le società hanno Infatti cooperato in precedenza per la realizzazione della ruota panoramica più grande d’Europa: Mammoet è il più grande player internazionale nella fornitura di soluzioni per sollevamento, trasporto, installazione e smantellamento di grandi strutture. Starneth è una società di ingegneria che vanta un’elevata esperienza nella progettazione e costruzione di strutture e ruote panoramiche di grandi dimensioni.

La New York Wheel costituisce una delle realizzazioni più complesse al mondo per il suo peso eccezionale e le dimensioni da record. I vari componenti della struttura sono stati commissionati da Starneth e Mammoet ad aziende di diverse nazioni. Al momento sono in corso i lavori per la realizzazione delle fondazioni sul terreno. Il montaggio è previsto tra maggio e ottobre 2016, nei due mesi che sono considerati più adatti per i lavori. L'ultimazione è prevista per il 2017.

La Walter Tosto fornirà i componenti che serviranno a sostenere l’intera struttura. La costruzione sarà effettuata seguendo rigidi criteri di eco-sostenibilità propri degli edifici più moderni, utilizzando le diverse fonti energetiche alternative disponibili nell’isola: vento, acqua e sole.

«Non è stato semplice aggiudicarsi una fornitura di tale importanza», afferma Nicola Trivulzio, Direttore Commerciale della Walter Tosto, e indica i fattori che hanno decretato il successo dell'azienda rispetto ad altri temibili concorrenti: la capacità di rispettare i tempi stringenti di solamente otto mesi, la solidità dell’impresa, le conoscenze, le capacità ma soprattutto il prezioso ed apprezzato supporto tecnico fornito ai clienti Mammoet e Starneth già dalla fase di progettazione. Inoltre a favore della Walter Tosto ha influito la disponibilità dei grandi spazi per le attività di produzione e lo sbocco diretto sul mare dello stabilimento collocato sul porto di Ortona. Per questa operazione che richiede precisione, studio accurato dei materiali, la Walter Tosto utilizzerà la nuova Milling Machine Waldrich Coburg, di recente inaugurazione, che consente di lavorare enormi pezzi in acciaio che costituiranno la prima commessa del macchinario. «È una grande sfida per la nostra azienda», ha affermato Luca Tosto, Managing Director della Walter Tosto SpA: «Contribuire alla costruzione della New York Wheel è un grande traguardo di cui siamo enormemente fieri. Il futuro simbolo di New York porterà con se un pezzo del Made in Italy abruzzese».