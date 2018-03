Comunali Avezzano. La «rimonta impossibile» affossa Di Pangrazio. Vittoria per De Angelis

AVEZZANO. Non solo L’Aquila: risultato a sorpresa anche ad Avezzano dove è stato eletto sindaco Gabriele De Angelis, che ha corso con liste civiche che fanno riferimento al centrodestra, con il 53,8% per cento (10.018 voti) recuperando 9 punti di distacco dal primo cittadino uscente Giovanni Di Pangrazio (46,2% pari a 8.588 voti), appoggiato dal centrosinistra.

Lo stesso sindaco uscente si sentiva la vittoria in tasca tanto da definire il recupero del suo sfidante una impresa impossibile. Stesso ottimismo anche per il fratello, Giuseppe Di Pangrazio, presidente del Consiglio regionale, che due settimane fa ai microfoni delle tv locali aveva già riconosciuto la vittoria del congiunto.

Ora il Pd che prende batoste in tutta Italia dovrà interrogarsi sul perchè anche in Abruzzo (dove governa dal 2014 una giunta dalle tinte forti Pd) i due sindaci più importanti del centrosinistra siano stati puniti pur avendo vinto e predominato al primo turno.

Cosa è mancato nelle due settimane prima del ballottaggio? Perchè le persone che hanno votato al primo turno poi sono rimaste a casa nel secondo turno?

L’impressione è che il voto al primo turno sul candidato Pd non fosse poi un voto così convinto. Certo hanno pesato poi anche le forze escluse che in entrambi i casi erano tante e quello ha fatto la differenza.

«E’ stata una lotta in stile ‘Davide contro Golia’, ha ammesso il neo sindaco a tarda sera incontrando i suoi sostenitori. «Grazie perchè avete creduto in me dal primo minuto. Quando gli avversari hanno messo tutta la forza in campo voi non avete mai mollato. Ora renderemo insieme Avezzano più bella. Gli avezzanesi hanno premiato coraggio e intelligenza».

Il sindaco ha annunciato che adesso ci sarà una grande festa per festeggiare la vittoria («la affideremo a chi sa farlo») e poi subito al lavoro «perché io sono uno che vuole fare le cose di fretta. Avezzano ha finalmente voltato pagina».





GIA’ CAMBIATA LA SERRATURA...

I carabinieri della compagnia di Avezzano, su richiesta dell'ex sindaco Giovanni Di Pangrazio, sono intervenuti oggi in Municipio dopo che l'ex cittadino aveva trovato chiuse le porte di alcuni uffici.

«È un gesto gravissimo - ha detto Di Pangrazio - in quanto hanno disattivato anche gli indirizzi informatici impedendoci un regolare e tranquillo passaggio di consegne, non posso ancora crederci dato il gesto increscioso».

«Non ho dato alcun tipo di disposizione - ha detto il neo sindaco Gabriele De Angelis - considerando anche il fatto che le chiavi erano in mano al segretario comunale come regolarmente avviene».

«Il Segretario comunale questa mattina ha chiamato il falegname del Comune per la sostituzione delle serrature delle porte degli uffici di Sindaco e staff. Lo stesso Segretario ha affermato essere la prassi e ciò a tutela degli effetti personali del Sindaco uscente e del suo staff, nonché per la salvaguardia di atti e beni del Comune di Avezzano. Le nuove chiavi, come ovvio, sono state prese in custodia dal Segretario generale» ha successivamente spiegato, in una nota, la coalizione Avezzano Rinasce.