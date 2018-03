Comunali L’Aquila: Di Benedetto dal trionfo al tonfo. Biondi e il centrodestra si riprendono la città

L'AQUILA. Finisce l’era Cialente (ma questo era scontato) ed inizia l’era del centrodestra (e questo era molto meno scontato).

L’Aquila si riscopre con il cuore a (centro) destra oppure si tratta di un mix di fattori che ha portato gli elettori del ballottaggio a decidere per la cesura e la punizione per un Pd troppo sicuro di sè?

Si vedrà, si può immaginare che la vita del nuovo sindaco non sarà facile e c’è necessità di fare meglio.

Così dopo dieci anni a guida centrosinistra, con i due mandati consecutivi di Massimo Cialente, L'Aquila si sveglia con un sindaco di centrodestra. Una sorpresa doppia perché quello che due settimane fa sembrava un vero e proprio trionfo del candidato Di Benedetto ieri sera è diventato un tonfo.

L’affluenza è calata rispetto a due settimane fa del 15%. al ballottaggio si sono recati alle urne il 52,07% degli aventi diritto mentre al primo turno si era raggiunto il 67,77%.

Pierluigi Biondi, che si è presentato con tutte le sigle unite, ha letteralmente ribaltato il risultato del primo turno vincendo con il 53,5% (16.410 voti) su Americo Di Benedetto che ha realizzato il 46,5% (14.249 voti).

Al primo turno, l'11 giugno, Di Benedetto aveva chiuso al 47% e Biondi al 36%.

Il primo ha guadagnato 2 mila voti rispetto a due settimane fa ma soprattutto il secondo ha perso 4 mila preferenze. Per quale motivo? E oggi Di Benedetto è amareggiato e sostiene che bisognasse vincere subito. La vittoria sembrava ormai scontata, il Pd si era tranquillizzato e da giorni gli esponenti locali mostravano sorrisi dal sapore di vittoria.

Anche D’Alfonso due settimane fa parlava di «straordinaria e non scontata affermazione di Americo Di Benedetto a L’Aquila» e si diceva «fiducioso che il suo impegno» trovasse «il suggello della vittoria finale».

Alla fine invece è arrivato il tonfo.





DEDICO LA VITTORIA ALLE PERSONE PERBENE»

Per il nuovo sindaco dell'Aquila bagno di folla nel suo comitato elettorale fino a tarda notte con gente in strada e cori.

Poi un piatto di pasta e subito, di prima mattina, in moto.

In tanti stamani lo hanno salutato in strada e al bar.

«Dedico questa vittoria a tutta L'Aquila, alle persone perbene», ha detto Biondi, «che ci hanno creduto e a quelli che mi hanno accompagnato in questa avventura faticosissima. Per me e' un grandissimo onore, e' un'assunzione di grande responsabilita', le questioni aperte sono tantissime, alcune vanno risolte con estrema celerita', come le scuole».

«Si tratta della vittoria della citta' - ha proseguito Biondi - del popolo libero che ha segnato un cambiamento significativo. Il centro destra si e' presentato compatto, credibile, con un programma serio. In consiglio comunale entreranno molti giovani, molte donne. La campagna elettorale e' stata caratterizzata da incontri, confronti, presentando soluzioni e proposte ai problemi di questa citta'».

Alla domanda poi se Biondi si aspettava un cambio di rotta dell'elettorato che lo avrebbe portato, come accaduto alla vittoria, lo stesso ha aggiunto: «avevo delle belle sensazioni, respiravo un buon clima. Gli ultimi tre giorni di campagna elettorale hanno visto la presenza di molte persone gioiose, che hanno poi dato l'impulso decisivo per la volata finale»



DI BENEDETTO: «CI SIAMO CULLATI NELLA VITTORIA»

«Ci sono state una serie di concause che hanno portato a questo risultato. Anche se in 10 anni si e' amministrato bene non si e' riusciti a dare tutte le risposte, ci vorrebbe una bacchetta magica. Alla fine al primo turno siamo riusciti a capitalizzare un risultato incoraggiante che non e' stato confermato dalla determinazione come avvenuto per il centro destra», dice Di Benedetto.

«Non nascondo - ha aggiunto - che ci si e' cullati del vantaggio, poi noi eravamo anche stanchi, partivamo dalle primarie, poi abbiamo fatto quel porta a porta che ci aveva premiato e che purtroppo non siamo riusciti a ripetere al secondo turno. Il centro destra e' riuscito a mantenere la linea, senza abbassare la guardia. Faccio gli auguri a Biondi per l'avventura entusiasmante che lo aspetta».

«Il Pd ora deve riflettere su risultati dei ballottaggi perche' il centrodestra non si e' imposto solo a L'Aquila con una 'remuntada' che sinceramente non mi aspettavo». Il commento e' dell'ormai ex sindaco del capoluogo di regione Massimo Cialente (Pd). «Non mi spiego questo cambiamento, va fatta una lettura molto attenta perche' anche a livello nazionale il centrosinistra prende una batosta. Credo ha aggiunto - che il Pd debba spiegare cosa voglia fare, c'e' una grande confusione. Tra i leader del centrosinistra in Italia ci sono troppi scontri personali, mancano risposte, c'e' un malessere profondo».

Secondo Cialente «il popolo del centrosinistra si e' completamente disimpegnato. Ora il problema e' come ripartire. Io - ha proseguito Cialente - - vedo quello del centrodestra come un voto di speranza. Anche a livello europeo la sinistra non ha un'idea complessiva su tematiche importanti. A L'Aquila ci sono difficolta' oggettive legate anche al post sisma che ora dovranno affrontare i nuovi amministratori. Il nostro candidato sindaco ha scelto una politica non gridata mentre il centrodestra ha menato fendenti. Tuttavia devo dire che 'Chicco' ha dato tutto se stesso. Ora - ha concluso Massimo Cialente - Biondi e' il nostro sindaco: speriamo che indovini nel guidare la macchina comunale».



A BIONDI 57 SEZIONI SU 81

Biondi ha vinto in 57 sezioni su 81 ribaltando il dato del primo turno. Secondo i dati Biondi ha ricevuto consensi soprattutto nei grossi centri del territorio come Paganica, dove al primo turno Di Benedetto era a 5 sezioni e Biondi a 0, mentre ieri si è chiuso con un 4 a 1 per Biondi, a Preturo, a Sassa e in alcuni quartieri popolosi come Pettino. Al secondo turno 9 mila i votanti in meno, da 40.600 a 31.200 rispetto al turno dell'11 giugno. Dal 1993 quando è entrata in vigore l'elezione diretta del sindaco, all'Aquila è il quarto ballottaggio, il primo però dove vince chi stava dietro al primo turno. Nel capoluogo abruzzese il centrodestra torna dopo dieci anni: prima dei due mandati consecutivi di Massimo Cialente per il centrosinistra, aveva governato la città Biagio Tempesta di Forza Italia dal 1998 al 2007. L'ufficio centrale, si è appreso, si riunisce oggi pomeriggio e la proclamazione degli eletti, presumibilmente, non avverrà prima di domani.