Tamponamento tra due tir in galleria sull’A24

TERAMO. Incidente questa mattina sull’autostrada A24.

Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti all'interno della galleria Roviano, in direzione Teramo.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Si è trattato del tamponamento fra due tir per cause ancora da accertare. A causa dell’incidente si è bloccato il traffico all’interno del tunnel ed è stato necessario istituire l’uscita obbligatoria a Vicovaro con rientro a Carsoli per i veicoli diretti a Teramo e sull'A25.

Dopo un paio d’ore la normale viabilità è stata ripristinata.