La rivoluzione degli architetti: il voto spazza via quelli sponsorizzati dalla politica

PESCARA. Sembrava una partita vinta a tavolino invece è stata una clamorosa debacle del consiglio uscente dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Pescara.

Un risultato che ha colto si sorpresa la comunità degli architetti e che segna sulla carta un netto cambio di rotta.

Si tratta di un voto chiaro che ha sancito il malumore dei professioni che hanno mal digerito la gestione dell?ordine degli ultimi anni, Ordine guidato da Laura Antosa, recente vincitrice di un concorso in Regione a rischio dopo i rilievi della Corte dei Conti.

Il nuovo consiglio che guiderà per i prossimi 4 anni l'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara è il seguente:



Sezione “A”

Arch. D’Alonzo Angelo 369 voti

Arch. Mazzotta Silvia 346 voti

Arch. Cirelli Andrea 345 voti

Arch. Chiarito Stefania 341 voti

Arch. Lobefaro Donato 340 voti

Arch. Di Pretoro Dario 337 voti

Arch. Fratini Vanja 331 voti

Arch. Lo Priore Pierguido 331 voti

Arch. Zimei Orlando Alessandro 323 voti

Arch. Di Ramio Roberto 319 voti



Sezione “B” architetto Iunior:

Arch. Pozzi Giorgio 330 voti



Tutti candidati della lista #siamotuttipresidenti che in blocco hanno vinto le elezioni.



Niente da fare per la lista “ParteciPE” Guidata dalla ex Presidente Laura Antosa, anche lei clamorosamente fuori dal consiglio.

Eppure, ad appena due settimane dalle elezioni la situazione appariva molto diversa; l'unica lista organizzata era “ParteciPE”, sembrava che non vi fossero alternative dopo che l'unico candidato alternativo che potesse sfidare il consiglio uscente, l'architetto Gianluigi D'Angelo, aveva dichiarato di non volersi ricandidare.



«La prospettiva di una elezione farsa con una sola squadra in corsa congiuntamente alla mia volontà di non ricandidarmi», ha dichiarato l'architetto Gianluigi D'Angelo, «mi ha messo di fronte ad un bivio dal quale ne sono uscito attraverso una terza strada: quella di rendermi promotore insieme al collega Pierfrancesco Perletta per creare un processo partecipativo cresciuto attraverso una serie di incontri nella nostra sede dell'Ordine. Per la prima volta abbiamo avviato una discussione confrontandoci su temi e problematiche della professione, la volontà di riportare trasparenza e reale partecipazione, sono state evidenziate delle linee di indirizzo in base alle quali si è scritto un programma ed alla fine sono venute fuori spontaneamente delle candidature».



Vi è stata una grande mobilitazione e massiccia partecipazione al voto 701 su 1470 iscritti sono stati gli Architetti che si sono recati a votare.

Tra gli obiettivi che si vogliono raggiungere ci sono «pubblicazione dei verbali e facilitazione nelle modalità di accesso», «la reale rotazione degli incarichi pubblici», «costruire maggiore coinvolgimento professionale», «ricucire rapporti istituzionali con le varie entità territoriali», «maggiore vigilanza e controllo».