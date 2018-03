Multe stradali, che fine fanno i soldi incassati dal Comune di Chieti?

CHIETI. Il Comune di Chieti reinveste i proventi delle multe nella manutenzione delle strade?

E’ quello che vuole accertare Aldo Cerulli di Cittadinanza Attiva che ha presentato un accesso agli atti ufficiale all’amministrazione Di Prio per ottenere un po’ di numeri e cifre certe.

Una domanda più che lecita visto lo stato di dissesto delle strade, in particolare la trafficatissima via Piaggio.

L’articolo 208 del Codice della strada prevede un reinvestimento di almeno il 50% delle risorse accertate in settori specifici, per consentire corsi d'educazione stradale, il miglioramento della circolazione sulle strade, il potenziamento e miglioramento della segnaletica, la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica e della sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli.

Come però fa notare l'Aci in realtà la legge è rimasta lettera morta perchè non è mai stato varato il decreto attuativo e adesso il Parlamento sta addirittura correggendo: nel passaggio in Senato della manovrina è spuntato un emendamento che quell'obbligo lo elimina addirittura.

In ogni modo al 31 maggio di ogni anno tutti gli enti locali dovrebbero inviare al Ministero delle Infrastrutture la relazione riferita all’anno precedente.

Cerulli vuole sapere da Di Primio se le relazioni del 2015 e 2016 siano state predisposte e perché non vengano pubblicate sul sito istituzionale dell’ente. In questo modo tutti i cittadini potrebbero vedere come vengono reinvestiti i proventi delle multe.

Cerulli vuole anche sapere quale sia la percentuale di tali fondi investiti sul territorio comunale nelle singole finalità previste dal codice della strada.

Anche perché quello delle multe è davvero un tesoretto preziosissimo l'European transport safety council attesta che tra il 2010 e il 2015 è l'Italia ad aver avuto il maggior incremento di sanzioni per eccesso di velocità (+ 15%) con circa 50 multe ogni 1.000 abitanti.

In compenso, sono addirittura diminuite quelle per guida in stato di ebrezza (-3%), per l'uso del telefonino (-4%) e per il mancato uso delle cinture (-1%), con il vago sospetto che non dipenda dalla crescente virtù degli italiani alla guida.