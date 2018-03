Samsara beach party: «amministratori valorizzino Abruzzo invece di far da traino alla Puglia»

PESCARA. Migliaia di giovani pescaresi domenica pomeriggio al Samsara Beach party allo stadio del Mare.

Grande partecipazione al format importato dalla Puglia e ideato da due giovani salentini, Rocco Greco e David Cicchella, che per la prima volta sono arrivati in Abruzzo, sulla spiaggia di Pescara, di fronte alla Nave di Cascella

Alla consolle il Dj Danilo Seclì, il vocalist Max Baccano, oltre alle performance dell'animatore Luca Bovino. Quattro ore di divertimento in musica con partecipazione delle grandi occasioni anche se si sono registrate anche delle polemiche.

Mauro De Marco, presidente dell’associazione ‘Beach golf sport’ a nome di una serie di organizzatori di eventi e titolari di stabilimenti balneari di Pescara e dell'Abruzzo si domanda che senso abbia «promuovere un brand che fa da traino alla regione Puglia» e si rivolge agli amministratori locali con la richiesta di dare una «reale mano a far diventare l'Abruzzo una terra da visitare valorizzando quello che già c'è e che è già molto».



L’INDIGNAZIONE

«Da imprenditori ed organizzatori di eventi», spiega De Marco, «siamo solo felici quando altre persone vengono nella nostra regione a realizzare i loro progetti. Non potrebbe essere così visto che, anche noi, siamo sempre più spesso chiamati da altre località fuori dall'Abruzzo a gestire i nostri eventi. Ma che si voglia sminuire il nostro operato questo proprio non l'accettiamo. Per chi sa leggere tra le righe il messaggio è chiarissimo. Abbiamo bisogno di eventi sulla spiaggia per promuovere il nostro turismo. E noi cosa abbiamo fatto in tutti questi anni? Si vuol far passare il messaggio che abbiamo bisogno che qualcuno venga ad insegnarci come creare eventi e situazioni interessanti sul nostro territorio. Vorrei ricordare a chi ci dovrebbe rappresentare, che forse non conoscono bene la nostra realtà e soprattutto non sono informati di quello che succede fuori dai nostri piccoli confini».



LA REALTA’ DEL SAMSARA

La realtà del Samsara, che è il nome di un piccolo stabilimento balneare a Gallipoli, è giovane, ha circa 10 anni, e bisogna collocarla in una bellissima zona dell' Italia che era quasi del tutto sconosciuta fino a pochi anni fa. Da quelle parti, oltre a loro, non vi erano altre strutture simili ma solo piccoli "chioschetti ". Praticamente era l'unico stabilimento che metteva un po' di musica e quindi attraeva i giovani che erano "dispersi" su quelle coste.

«Grazie ad un appoggio politico locale che ha saputo valorizzare il lavoro degli organizzatori locali», sottolinea De Marco, «lo stabilimento Samsara ha avuto sempre più risalto ed ha continuato a fare le sue feste sul mare. Nulla di più di questo. Basta andare li e vedere che, ancora oggi, nonostante il grande impulso turistico che ha avuto la costa Salentina, la situazione non può assolutamente paragonarsi all'offerta che da anni si può trovare nella nostra Abruzzo. Non serve ricordare che sulle "nostre coste" sono state realizzate strutture tra le più belle e all'avanguardia di tutta l'Italia ed che ogni giorno ed ogni sera è possibile trovare numerosissime attività tra le più belle ed innovative del palinsesto italiano».



IL VERO PROBLEMA

«Forse, il problema è un altro», insiste De Marco. «Forse avremmo bisogno di amministratori pubblici che, invece di promuovere eventi che non servono a nulla per il nostro turismo, incomincino a dare fiducia a quelli che, come noi, ogni giorno si alzano per inventare ed offrire sempre cose nuove ai nostri concittadini e ai turisti che vengono a visitarci. Amministratori un po' più umili che ascoltino le nostre idee e ci diano fiducia. Qualcuno che invece di Promuovere un Brand che fa da traino alla regione Puglia, capisca di appartenere ad un'altra Regione e dia una reale mano a far diventare l'Abruzzo una terra da visitare valorizzando quello che già c'è e che è già molto».



IL PROBLEMA BAGNI CHIMICI

De Marco sostiene inoltre che non ci fossero 5000 spettaatori come stimato dagli organizzatori ma poco più di mille e che ci fossero a disposizione solo 2 bagni chimici ( i soliti che ci sono in piazza primo Maggio). «Chiaramente è " andato tutto bene" visto che è risaputo che i teen agers pescaresi che bevono alcolici (perchè quelli vendevano ) dalle 16 fino alle 20, hanno una capacità di resistenza incredibile... ah, che sbadato mi scordavo che dietro al palco c'era il nostro splendido e già pulitissimo mare che, all'occorrenza, è già abituato ad assorbire "scarichi latrinosi"», chiude De Marco.









IL COMUNE: «PRONTO A FARE DI PIU’ PER SOSTENERE GLI IMPRENDITORI»

Per l’assessore Cuzzi «tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza alcun tipo di problema per la città e per i partecipanti, grazie all’imponente rete di sicurezza e controllo che è andata in scena con la collaborazione delle forze dell’ordine, la Polizia Municipale, la Capitaneria, i mezzi di soccorsi e il servizio d’ordine che ha accompagnato la manifestazione, fino ad Attiva che ha ripristinato le aree come capita dopo ogni grande evento».

«Il Party ha dimostrato che se un’idea funziona», dice Cuzzi, «può essere esportata, siamo convinti che sia possibile ripetere a Pescara quello che il Samsara Beach Party ha portato a Gallipoli e ci mettiamo a disposizione di tutti gli imprenditori cittadini che vogliano puntare sugli eventi per investire sull’attrattività cittadina, creando economie e indotto che altrimenti non si alimentano, anzi, si perdono».