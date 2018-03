Spoltore, proteste per i tagli dei pini in via Lisbona

SPOLTORE. «Il Comune fermi ogni altro intervento. Diversi cittadini ci hanno segnalato un taglio di diversi pini a Spoltore nel parco di via Lisbona a Villa Raspa».

L’allarme lanciato dalla Stazione ornitologica abruzzese rimbalza subito nelle stanze del comune in fermento per le imminenti elezioni amministrative.

«L'iniziativa appare totalmente priva di senso», contesta la Soa, «sia per il taglio degli alberi che va ad impoverire ulteriormente un centro urbano già povero di verde sia per il periodo, visto che siamo in piena nidificazione di tante specie di uccelli i cui nidi sono nascosti tra le fronde, ora buttate a terra assieme ai tronchi. Gli alberi in questione peraltro appaiono di modeste dimensioni e non ci sembra possano essere rilevati pericoli per la pubblica incolumità. Da quanto ci hanno raccontato i cittadini sembrerebbe che il taglio sia connesso alla realizzazione di un'area di sgambamento per cani. Se fosse questa la spiegazione ci troveremmo davanti ad una situazione paradossale e grottesca, perchè per il giusto fine del benessere animale si sacrificherebbero tanti altri animali e una parte del patrimonio verde».

Il Comune spiega che «sono state abbattute solo 8 piante, piccoli pini cresciuti male che in caso di eventi atmosferici eccezionali avrebbero potuto costituire un pericolo per la cittadinanza. La maggior parte delle piante, in ogni caso, sarà rimpiazzata da altre piantumazioni. Si tratta di lavori che rientrano nella gestione ordinaria del verde,

affidata a Spoltore Servizi, e non hanno nulla a che vedere con la realizzazione di un'area sgambettamento cani, che pure sarà prevista assieme all'installazione di una serie di attrezzature per il Cross Fit».

L'amministrazione è comunque sempre a disposizione per un confronto con

le associazioni e i cittadini sulla validità degli interventi:la nostra attenzione per l'area di via Lisbona è massima, proprio perché interessata in passato a situazioni di abbandono e degrado. Siamo convinti che, quando si riesce a dotare di funzioni una zona, la presenza dei cittadini aiuta a superare l'incuria. La stessa incuria che, invece, caratterizza le aree quando restano ai margini della vita sociale».