Sgombero di via Ariosto: soluzione senza... soluzione e dignità

MONTESILVANO. Quali sono le soluzione abitative alternative dopo lo sgombero di via Ariosto per le decine di immigrati?

La domanda doveva avere una risposta da settimane ma così non è a giudicare dai fatti. Il blitz delle forze dell’ordine non è stata esattamente una azione improvvisa e inattesa visto che l’ordinanza è vecchia di mesi e si potevano ben organizzare situazioni dignitose da parte del Comune per accogliere gli sfrattati.

La disperazione è palpabile ma vedere certe scene nel nostro Paese non ci fa onore, a due passi dal mare e dai turisti, poi è sembrano scene di ordinaria Apartheid, per fortuna che Montesilvano ha la bandiera verde….

Probabilmente proprio la disperazione ha portato una ventina di sfrattati a tentare di rientrare negli appartamenti murati.

Così attimi di tensione, nella notte tra il primo ed il 2 giugno, si sono registrati in via Ariosto.

Gli stranieri avevano già forzato gli accessi, murati in seguito alle operazioni di sgombero. Alla vista delle forze dell'ordine hanno opposto resistenza e lanciato oggetti vari. Il bilancio è di due persone arrestate. Si tratta di un 24enne originario del Senegal e di un 26enne della Guinea. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, ma è stato necessario l'intervento di altri equipaggi, supportati anche dai militari della Compagnia di Pescara e dalla Polizia del capoluogo adriatico, per riportare la situazione alla calma.

Il cosiddetto 'ghetto' è stato di nuovo sgomberato e i presenti sono stati allontanati. La condotta assunta dai due arrestati è al vaglio dell'autorità giudiziaria di Pescara.

Nel frattempo il fatto di cronaca si è trasformato in occasione di propaganda e di speculazione politica in attesa di quella edilizia che pure sembra certa con un progetto di abbattimento dei palazzi del degrado per nuove costruzioni con il 40% di premi di cubature e riqualificare l’area, benedetta dal sindaco Maragno.

«La vicenda di via Ariosto è molto chiara, sotto tutti i punti di vista», sintetizzano il sindaco Francesco Maragno ed il consigliere Adriano Tocco, «questa Amministrazione Comunale ha avuto il coraggio e la determinazione, come nessuna Amministrazione negli ultimi 20 anni, di porre fine ad una situazione di illegalità acclarata. Tutti i cittadini di Montesilvano conoscevano quanto accadeva in quelle due palazzine ed evitavano di passare in quel quartiere per non trovarsi in pericolo. Gli unici che oggi fingono di non vedere e gridano allo scandalo sono i rappresentanti di Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista ai quali evidentemente non importa sapere che persino minorenni potevano procurarsi sostanze stupefacenti proprio in via Ariosto».

«Francesco Maragno, Adriano Tocco, Mauro Orsini», ricorda Corrado Di Sante di Rifondazione Comunista, «hanno una decina di anni di consigliatura sulle spalle, condite con i soliti cambiacasacca, maggioranze ballerine, sindaci eletti e sfiduciati, ruoli e incarichi, insomma non scoprono oggi le problematiche del “ghetto” di Via Ariosto. Rifondazione Comunista non ha nessuna invidia per i cambiacasacca e i ballerini di maggioranza. Lo sgombero non è un atto di coraggio, è l’emblema del fallimento della politica. Questa è la medaglia che dovrebbero mettersi al petto».

Per la CGIL è «inaccettabile l'equazione tra immigrazione e problema sicurezza su cui si stanno esercitando in molti nel nostro Paese, nelle nostre citta'. Siamo consapevoli che la situazione delle palazzine di via Ariosto a Montesilvano andava affrontata, vista l'ordinanza di sgombero per motivi igienico-sanitario e di sicurezza delle strutture abitative, tenendo pero' conto delle diverse posizioni delle famiglie e delle persone sotto il profilo della legalita', senza travolgere tutti indistintamente in una condanna senza appello. I ghetti bisogna chiuderli ma prima di farlo occorre individuare soluzioni alloggiative alternative per chi ha un permesso di soggiorno, un lavoro in corso, famiglie, figli..... e si ritrova oggi senza un tetto».

Già, soluzioni abitative che qui nessuno ha visto creando paradossi forse addirittura più stridenti del degrado di prima.

Gruppi di immigrati si sono dovuti accampare al riparo della recinzione di un grande albergo con acqua di fortuna e servizi igienici inesistenti. Valigie, panni stesi, utensili, padelle e fornelli.

Non troppo distante da dove, invece, si stava festeggiando in pompa magna l’arrivo della bandiera verde a Montesilvano, un vessillo inventato da poco che premia le spiagge a misura di bambino, manifestazione tenutasi sopra il pontile dove si avvertiva un forte odore di fogna proveniente dal flusso di acqua che regolarmente spurga sulla spiaggia… chissà se anche quella a misura di bambino.

Anche lì poco lontani altri immigrati con bagagli seduti in attesa degli eventi vicino la fontanella per lavarsi.

Ah per inciso: i residenti più attenti hanno notato che è stata rotta la recinzione del cantiere abbandonato di una scuola non distante dal distretto sanitario. Vuoi vedere che quella struttura ora ospiterà gli sfrattati dalla Stella Maris e di via Ariosto?

La protesta continua e sebbene ci sia chi esulta per la soluzione definitiva realizzata c’è chi invece sostiene che molti problemi siano rimasti irrisolti.

Uno tra tutti l’integrazione che rimarrà impossibile fino a quando delinquere sarà la soluzione più vantaggiosa anche grazie a leggi e giustizia inefficaci.