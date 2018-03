Montesilvano, sgomberate 4 palazzine via Ariosto: in azione 300 uomini delle forze dell’ordine

MONTESILVANO. Sono oltre 300 gli uomini, tra Polizia di Stato, Gdf, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Locale impegnati da questa mattina nella operazione di sgombero di via Ariosto angolo via Verga.

Le forze dell’ordine stanno procedendo a verifiche approfondite sui residenti della palazzine. Verifiche cicliche che le autorità ripetono un paio di volte all’anno anche per verificare lo stato igienico sanitario e l’agibilità degli appartamenti dove abitano moltissimi cittadini extra comunitari.

Il quartiere di via Ariosto rappresenta sicuramente una delle criticità irrisolte da anni della città di Montesilvano. Sul posto c’è anche il sindaco Francesco Maragno.

Già nei mesi scorsi la Asl aveva rimesso un verbale nel quale sottolineava preoccupanti criticità quali l'insalubrità causata dalla muffa, perdite d'acqua, sporcizia diffusa, rifiuti di ogni genere, nonché impianti elettrici non a norma e condizioni igieniche tali da poter innescare possibili focolai di epidemie.

Ai proprietari degli appartamenti all’interno degli immobili, viene ordinato solitamente di non utilizzare e di non concedere in locazione a terzi gli immobili in quanto inagibili per motivi igienico sanitari e di sicurezza.

4 PALAZZINE SGOMBERATE

Quattro palazzine occupate da circa 200 persone, in maggioranza senegalesi, sono state sgomberate dalla stamane dalla polizia municipale a Montesilvano. L'intervento negli edifici, tra via Ariosto e via Verga di Montesilvano, e' stato effettuato per «motivi di tutela dell'igiene e della pubblica e privata incolumità».



«Sapevano da sei mesi di dover lasciare gli immobili, sulla base della mia ordinanza. E' una problematica loro, che dovranno affrontare. Dovranno trovare una sistemazione. Molti lo hanno già fatto, altri la troveranno. Hanno una fitta rete di contatti», dice il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, a proposito delle centinaia di stranieri che vivevano nei quattro palazzi di via Ariosto, sgomberati stamani nell'ambito di un'operazione interforze.

«Abbiamo messo a disposizione - ha spiegato ancora il primo cittadino – ditte di traslochi per rimuovere i materiali. Abbiamo coinvolto Formula Ambiente/Sapi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati nel corso dell’intervento. Subito dopo lo sgombero abbiamo avviato gli interventi di disinfestazione, sanificazione e muratura degli appartamenti per impedire occupazioni abusive. Via Ariosto – conclude il sindaco Maragno - è uno dei luoghi nevralgici del territorio poiché a ridosso della zona turistica di Montesilvano. Questo sgombero, atteso da moltissimi anni, è stato possibile grazie all’ordinanza che abbiamo emesso alcuni mesi fa e all’intenso lavoro svolto in sinergia con la Prefettura e il comitato tecnico di sicurezza e ordine pubblico. A tal proposito voglio ringraziare il Prefetto dott. Francesco Provolo e tutte le forze dell’Ordine intervenute, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, nonché la Polizia Locale, che hanno gestito le operazioni di questa mattina e la fase organizzativa propedeutica ad essi, con la massima dedizione e professionalità».



27 FERMI E 4 DENUNCE

Ventisette persone fermate e quattro denunciate, alcune dosi di droga e 20mila articoli contraffatti sequestrati.

E' il bilancio del blitz interforze.

L'attivita' di sgombero degli edifici e' stata effettuata per "motivi di tutela dell'igiene e della pubblica e privata incolumita'" ed e' stata pianificata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare, 11 persone sono state fermate ed accompagnate al Comando della Compagnia dei carabinieri di Montesilvano; 16 sono state fermate dalla polizia ed accompagnate in Questura.

La posizione di tutti i fermati e' al vaglio del locale Ufficio Immigrazione. Inoltre, la Squadra mobile di Pescara ha denunciato due persone per possesso di sostanza stupefacente e due per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della attivita' sono state rinvenute una ventina di dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, marijuana e cocaina, diversi bilancini e attrezzi per il taglio della droga. I carabinieri hanno sequestrato 139 grammi di marijuana, 67 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. Infine, la guardia di finanza ha sequestrato circa 20mila articoli contraffatti tra capi di abbigliamento ed etichette, e circa 1500 cd.



SINISTRA ITALIANA: «IMMAGINI SGOMBERO PAGINA ORRIBILE»

«Le immagini dello sgombero delle palazzine di via Ariosto a Montesilvano sono una pagina orribile che mai avremmo voluto vedere. Siamo allibiti che il sindaco non solo non si sia preoccupato del dove andranno ora le tante famiglie sgomberate in modo coatto ma addirittura rivendichi, con orgoglio, la paternità dell'operazione come amministrazione comunale».

Lo ha detto Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana Abruzzo, che ha aggiunto: «Non mettiamo in dubbio che ci possano essere state delle situazioni di particolare criticità nello stabile, ma le ruspe non sono mai una soluzione. Vedere i mezzi comunali buttare indumenti, carozzine e oggetti personali come fossero immondizia è una pagina vergognosa per la nostra Regione. Da stanotte 200 persone , restati senza casa, saranno obbligati a dormire per strada.

Chiederemo tramite i nostri deputati al prefetto un incontro urgente per capire come intendono gestire una tale emergenza sociale e abitativa e un'interrogazione parlamentare per fare luce sul gravissimo episodio. Non si doveva arrivare a tanto: la politica doveva trovare prima una soluzione adeguata mettendo in sicurezza le famiglie che vivono li dando una sistemazione alternativa e a norma per i tanti e le tante che non intendono delinquere. Non si fa campagna elettorale sulla vita delle persone. Questo atto sembra più una volontà di Maragno di accontentare qualche mal di pancia all'interno della maggioranza, che pensiamo non debba essere risolta sulla pelle di uomini, donne e bambini».