Terremoto. La delegazione dell’Europa visita le zone colpite dal sisma

PESCARA DEL TRONTO. All'indomani dell'accordo fra Stati membri e Parlamento europeo sul 95% di contributo Ue alla ricostruzione post calamità naturali, come sismi e alluvioni, una delegazione del Comitato europeo delle regioni (Cdr) guidata dal presidente Markkus Markkula ha visitato le zone terremotate di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, constatando quanto, di fronte a simili emergenze, l'entità e la rapidità dei finanziamenti dell'Europa siano decisive per i territori colpiti.

«'Un conto è vedere i telegiornali e leggere le relazioni - ha detto Markkula davanti alle macerie di Pescara del Tronto, la frazione marchigiana epicentro del sisma del 24 agosto - altra cosa è vedere con i propri occhi la tragedia che si è consumata in questo territorio. L'Unione Europea vi sarà vicina».

Il Cdr è un organo consultivo, composto da 350 rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti in tutti i 28 Stati membri della Ue.

Ad Arquata il presidente finlandese e altre nove componenti del Comitato hanno incontrato il governatore delle Marche Luca Ceriscioli e il vice sindaco Michele Franchi. Con loro Markkula si è soffermato in particolare su due aspetti: «'il primo, il più importante - ha rimarcato - è la sofferenza delle persone che hanno subito questa catastrofe, il secondo è ciò che si sta facendo per aiutarle a tornare ad una vita normale».

La reazione «deve essere la più veloce possibile, in modo da limitare l'effetto negativo sulla popolazione».

Il Cdr spinge dunque perché «l'arrivo dei fondi di solidarietà dell'Unione europea sia veloce, e possa attivare le risorse che vengono dai fondi strutturali. Per una maggiore flessibilità e prontezza nell'intervento».

Si guarda poi alla prevenzione, e a «interventi tecnologici satellitari che aiutino a limitare ulteriori problemi».

A Pescara del Tronto Markkula ha visitato il villaggio che ospiterà le casette, per poi spostarsi ad Amandola (Fermo) per un sopralluogo nell'ospedale inagibile, e a Tolentino, presso il Cosmari, dove c'è il sito temporaneo per le macerie.

«Mostrare i luoghi devastati dal sisma, far vedere i danni che ha causato e quanto si dovrà fare - ha sottolineato Ceriscioli - ci aiuterà nella fase della ricostruzione, e aprirà ulteriori possibilità per rilanciare questo territorio».

La delegazione del Cdr si è poi trasferita a Norcia, dove, accompagnata dalla presidente Catiuscia Marini e da Vasco Errani ha visitato la Basilica la zona industriale con le 60 Sae, già abitate.

Luciano D’Alfonso, presidente della Regione Abruzzo, ha detto: «Era importante far toccare con mano e, anche con il cuore, la condizione dei nostri territori colpiti dal sisma, la procedura attivata, le risorse finanziarie che abbiamo e il bisogno di risorse amministrative straordinarie. Hanno compreso che c'è bisogno di procedure all'altezza, di contezza e di validazione della consistenza delle priorità. C'è bisogno di copertura finanziaria, di velocità nel mettere in piedi i cantieri e di rimettere in campo ambizione e vitalità economica».

La delegazione si è poi spostata a Campotosto.

Dopo un sopralluogo nella zona rossa e gli interventi di alcuni sindaci D'Alfonso ha elencato i numeri sulla distruzione del terremoto. Gli eventi, con una combinazione straordinaria tra terremoto e neve, hanno colpito 23 Comuni che fanno parte del cratere sismico per un totale di 108mila abitanti. 5700 persone sono in assistenza che si realizza o con contributi di autonoma sistemazione o alberghiera che costa alla finanza pubblica un milione e 250mila euro al mese. Ci sono 177 edifici scolastici inagibili; 184 edifici di valenza collettiva, compresi i municipi, inagibili; 367 edifici di culto inagibili, 60 realtà viarie minori che hanno difficoltà di sicurezza e di percorribilità e 90 attività economiche impraticabili nei luoghi precedenti.

«Noi - ha proseguito D'Alfonso - abbiamo necessità che si intervenga prima della tragedia in maniera tale da rendere resistenti i fabbricati delle civili abitazioni, i fabbricati industriali, l'edilizia strategica che ospita l'attività formativa ed educativa. Oggi abbiamo 23 Comuni nel cratere sismico e dobbiamo convincere e scuotere l'Europa affinchè produca risorse finanziarie che siano fuori dal piano di stabilità per rendere resistenza sismica rispetto a qualsiasi sollecitazione. Questa è la sfida del piano casa Italia in Italia ma abbiano bisogno di un piano casa a livello europeo che, con il dovuto anticipo, si faccia carico di rendere resistenti le strutture».