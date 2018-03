Pescara, che meraviglia! Il parco dei ragazzi era solo fantasia, al suo posto palazzine popolari

PESCARA. Gli studenti non lo avevano proprio capito (e il Comune non li aveva di certo aiutati a farlo) ma quel meraviglioso parco da loro progettato tra via dei Peligni e via Socrate e benedetto dal Comune non sorgerà ma dovrà lasciare il posto ben presto a 16 alloggi popolari, un asilo nido e tre locali comunali.

Il cantiere è già aperto ed i residenti sono passati in un istante dalla meraviglia alla delusione.

Già, è andata proprio così. Dopo nemmeno un mese da quella giornata piena di entusiasmo (11 maggio 2017) per i ragazzi la doccia fredda (22 maggio).

La storia è questa.

L’11 maggio scorso, nell’aula magna della scuola media Antonelli, in via Tibullo, si è tenuta la presentazione del progetto “Il giardino delle meraviglie” realizzato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Aterno Manthonè di Pescara.

Il racconto di quella giornata è ancora on line sulle pagine del Comune di Pescara: sono state elaborate «tre ipotesi per la riqualificazione di un’area verde di 2.670 metri quadrati a Porta Nuova, tra via dei Peligni e via Socrate, per permettere a tutti gli abitanti del quartiere di frequentare e vivere attivamente il loro giardino. Gli alunni della scuola media Antonelli hanno votato come loro Giardino delle meraviglie, un progetto che prevede anche un campetto di calcio».

La dirigente Sanvitale aveva spiegato pure che i ragazzi si erano impegnati per due mesi «di intenso lavoro, di studi di fattibilità e di confronto sulle diverse visioni di cosa dovesse rappresentare per il quartiere questo spazio collettivo» e che finalmente c’era un futuro per un’area adibita a verde pubblico «che purtroppo è al momento in uno stato di completo abbandono, totalmente priva di identità».

Per quell’impegno i ragazzi sono stati anche premiati con una targa.

«Un’esperienza bella per noi, bella e formativa, spero, per loro», aveva commentato l’assessore Civitarese Mattucci, «perché hanno lavorato a contatto con gli uffici e hanno redatto tre possibilità fra cui dovremo scegliere, in un percorso di condivisione con la città, il progetto da realizzare per cambiare le sorti di un’area verde che oggi non ospita nulla».

Insomma il progetto più bello premiato e tutto il resto non instillato nemmeno il dubbio che “l’esercitazione” finisse lì e che era tutta una finzione “scolastica” anche perchè magari qualcuno avrebbe dovuto dirlo chiaramente, cosa che non è stata perchè poi i ragazzi sono tornati a casa hanno raccontato, i genitori hanno letto la notizia e sono stati contenti che il parco progettato dai figli sarebbe diventato realtà...

La vera meraviglia è stata quella di apprendere che sulla stessa area sarebbero sorte palazzine.

Già perché lunedì scorso l’assessore Antonella Allegrino ha annunciato che proprio su quel terreno presto partiranno i lavori di realizzazione di 30 alloggi di Edilizia residenziale pubblica e di un asilo nido.

Di certo non una novità, in quanto quel progetto da quasi 5 milioni di euro si conosce da anni, c’è stato anche un contenzioso aperto dalla vincitrice del bando poi esclusa.

Increduli a questo punto i residenti e gli scolari. «Il Comune evidentemente», racconta a PrimaDaNoi.it una residente, «aveva già deciso di non rinunciare alla realizzare delle abitazioni di edilizia popolare, contro le quali i residenti avevano raccolto firme per non perdere l’unico spazio verde che la vecchia giunta aveva inserito nel vecchio piano regolatore e che sarebbe dovuto diventare un parco. Ma quindi i bambini e ragazzi cosa centrano? Perché prenderli in giro?»





«I RAGAZZI LO SAPEVANO»

PrimaDaNoi.it ha provato a capire meglio la situazione e gli uffici Sviluppo del territorio e Patrimonio del Comune di Pescara confermano che i progetti del giardino delle meraviglie sono esclusivamente «un'ipotesi di scuola, una esercitazione didattica, nata perché gli studenti possano avere una partecipazione attiva alla progettazione del territorio. I ragazzi hanno elaborato tre belle ipotesi, partendo da quell'appezzamento in via Socrate, ma duplicabili in terreni vicini».

« Infatti in piazza San Luigi Gonzaga, di fronte la chiesa, e a 50 metri da via Socrate, c'è un terreno a verde interessato da una riqualificazione edile (marciapiedi, cordoli e altro) e dove il giardino potrà nascere. A tale scopo dall'intesa nasce anche un tavolo operativo Comune-Scuola per poter adattare e usare i progetti anche su altre porzioni di territorio».

La paura però è anche che il cantiere possa trasformarsi nell’ennesima avventura che si arena e si trasforma in incubo e degrado come è accaduto già nel 2010 quando un altro cantiere molto vicino, in via Tavo, doveva sfornare palazzine per 100 famiglie ed invece cantiere fermo, erbacce e rifugio di balordi.

E’ andata così.

Ora ragazzi tutti in classe a progettare una città migliore con servizi che funzionano e dove nessuno resta indietro.

Ma ricordatevi che è solo un compito. Solo fantasia.