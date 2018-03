Ospedale Pescara, l’elisoccorso troppo pesante finisce anche a Striscia La Notizia

PESCARA. E’ nato prima l’elicottero (troppo pesante) o la piattaforma di atterraggio?

Questa la domanda lanciata da Striscia la Notizia che ieri sera si è occupata del caso dell’elisoccorso che non può più atterrare sull’ospedale di Pescara in quanto troppo pesante.

Allora i feriti e pazienti gravi trasportati con l’elicottero devono per forza atterrare all’aeroporto, sulla Tiburtina, per poi subire un ulteriore trasbordo in ambulanza per raggiungere il nosocomio.

Un caso esploso nelle scorse settimane, dopo l’aggiudicazione del bando da 12 milioni di euri, e che ha fatto discutere parecchio.

Adesso è arrivata anche la ribalta nazionale con il manager dell’Asl, Armando Mancini che al microfono di Pinuccio ha spiegato: «ci vorrà non meno di un anno per risolvere il problema».

Il peso massimo al decollo dell’elicottero AW 169 è infatti di 4,5 tonnellate e l’elisuperficie del nosocomio pescarese è omologato solo per 3,5 tonnellate, quindi è chiaro che l’elicottero non può atterrare sul silos di via Fonte Romana .

Per risolvere il problema ci vorranno almeno 500 mila euro e non meno di 12 mesi di lavori in quanto l’adeguamento dovrà riguardare tutti i pilastri che sorreggono l’edificio, rinforzandoli.

Nelle scorse settimane l’associazione Pescara mi Piace aveva effettuato un sopralluogo all’interno della struttura e trovato un edificio in completa fatiscenza: «i ferri delle travi dei solai sono completamente scoperti e arrugginiti», aveva raccontato Armando Foschi, «il cemento dei pilastri si è sfaldato in modo evidente in diversi punti, ed è chiaro che non basterà una mano di vernice per dare sicurezza all’intero stabile. Addirittura dal solaio sottostante l’elisuperficie filtra un liquido congelato che ha formato delle piccole stalattiti appese al soffitto, rendendo peraltro impraticabile una parte del parcheggio interno, perché già in passato quel liquido congelato avrebbe causato danni alla carrozzeria delle auto. Secondo alcuni tecnici quelle infiltrazioni deriverebbero dai materiali antincendio utilizzati sulla piattaforma che a causa di infiltrazioni sarebbe arrivati all’interno del manufatto».



Il manager Armando Mancini aveva già chiarito a PrimaDaNoi.it che con l’espletamento del nuovo appalto (già contestato in partenza perchè troppo costoso) non vi erano stati nè errori nè sviste ma che tutto era stato valutato ed accettato come “normale conseguenza” della gara.

Di fatto le operazioni di soccorso durano minuti in più ed il ferito grave deve subire un ulteriore trasbordo in aeroporto per poi essere trasportato in ambulanza all’ospedale percorrendo le vie cittadine.