La polizia compie 165 anni, città abruzzesi «sicure». A Teramo reati in netto calo

ABRUZZO. Le chiamate al Numero unico di emergenza, che hanno comportato l' intervento delle Volanti, nel 2016 sono state più di 6 milioni in tutta Italia.

E' un dato che rende l'idea del lavoro della Polizia di Stato, di cui ricorre il 165° anniversario dalla fondazione.

Dal capo dello Stato Mattarella il grazie per il lavoro svolto dagli operatori, dei quali il presidente ricorda anche l'impegno dopo il sisma nell'Italia centrale, che è valso al Corpo la Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Anche in Abruzzo, oggi, giornata di festa (sobria) e di consuntivi per la polizia.

A L’Aquila il questore Antonio Maiorano ha spiegato che in generale in città e in provincia l'ordine e la sicurezza pubblica «non ha destato eccessive preoccupazioni».

«Particolare opera di contrasto», ha spiegato il questore, «è stata effettuata al fine di scongiurare attecchimenti di forme di criminalita' mafiosa che, ormai abbandonata da tempo 'la coppola', cerca penetrazioni sociali in aree diverse e piu' appetibili economicamente dai luoghi di tradizionale operatività. E, purtroppo, in questa area territoriale le vicende del post terremoto che hanno creato sicuramente un circuito virtuoso nell' opera di ricostruzione, hanno potuto richiamare l'attenzione delle mafie che in modo camaleontico si posizionano laddove affiorano affari e lucro».

A Chieti, invece, è arrivato il vice capo della Polizia Luigi Savina, che ha premiato alcuni poliziotti distintisi in particolari operazioni di servizio. C’erano anche il questore Raffaele Palumbo, il procuratore capo della Repubblica Francesco Testa e il presidente del Tribunale Geremia Spiniello

Stando sui numeri è emerso che sono state 97 le persone arrestate e 418 quelle denunciate in tutta la provincia di Chieti dal primo maggio del 2016 al 31 marzo scorso. Le persone controllate sono state 16.093, i veicoli controllati 16.307 mentre le chiamate giunte al 113 sono state complessivamente 16.858.

Nel campo dell'immigrazione sono stati rilasciati 4.189 permessi di soggiorno, espulsi 33 stranieri, mentre sono stati tre i cittadini comunitari allontanati: nel complesso in provincia di Chieti sono 16.771.

A Pescara, invece, il questore Francesco Misiti al termine della cerimonia ha incuriosito i cronisti presenti con la sua analisi sui giovani della città. Ha pesato bene le parole perché non vuole assolutamente essere «frainteso» e spiegato che c’è qualche problema con i giovani. «Andrebbero un po' rieducati alla legalità - ha detto il Questore - vedo troppa cultura del branco, mentre ci si può divertire anche senza sfiorare le regole. E' un 'piccolo' problema di tipo culturale e sociale: troppe risse, troppi sforamenti. Non voglio essere frainteso, sia chiaro, non sto parlando di 'emergenza', ma certo si potrebbe fare di più e dobbiamo fare qualcosa».

Interessanti i dati forniti dal questore di Teramo, Enrico De Simone: si registra il -11% di furti, -80% sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, - 67% estorsioni, - 25% sequestri di persona, - 50% associazioni per delinquere, -10% di truffe informatiche, mentre si riscontra in controtendenza un +7% di reati in materia di stupefacenti, ma il totale dei reati denunciati e’ comunque dell’17% in meno rispetto all’anno precedente.