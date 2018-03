Legnini (con Paolucci) benedice la Asl di Chieti, D’Alfonso la «demolisce»

CHIETI. Sarà un caso e una coincidenza anche se in politica nulla accade davvero senza che qualcuno lo voglia.

Ed oggi ufficialmente la Asl di Chieti parla di «visita a sorpresa del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini nel Dipartimento Cuore dell’ospedale di Chieti».

Un sopralluogo che ricorda quelli dei tempi in cui Legnini era senatore attivo in Parlamento e le sue visite istituzionali avevano il sapore prettamente politico.

Oggi che è il numero due del Csm, l’organo di autogoverno della magistratura, la sua presenza potrebbe avere persino un valore maggiore.

Sta di fatto che proprio nelle ore in cui la Regione Abruzzo, capeggiata dalla giunta Pd, è impegnata a demolire la Asl di Chieti «incapace di dare risposte» ad un imprenditore privato che offre sul piatto un progetto di finanza per costruire un nuovo ospedale, il vice presidente Legnini si fa fotografare tra il manager “inadempiente” Pasquale Flacco e l’assessore delle retrovie (specie quando si parla del progetto Maltauro), Silvio Paolucci .



Legnini è tornato per la prima volta, dopo l’inaugurazione, nella Palazzina M, ora che è pienamente operativa e accoglie tutte le specialità che a essa erano state destinate.

Sono stati visitati, partendo dalla Cardiochirurgia, ambulatori, degenze, sale diagnostiche, Blocco operatorio e Terapia intensiva, passando poi per Cardiologia e Utic, Clinica neurologica e infine per l’Emodinamica, che sarà inaugurata tra qualche settimana non appena sarà completata l’installazione dei due nuovi angiografi appena acquistati.

«Ho visitato il Dipartimento Cuore da cittadino e sostenitore istituzionale nel passato della realizzazione della palazzina M - ha commentato Legnini -. E’ stato fatto un lavoro straordinario, in un anno l’intera struttura è stata messa in condizione di piena operatività, ospitando eccellenze assolute che presentano ulteriori potenzialità da poter cogliere in futuro. Grazie alla dotazione tecnologica di altissimo valore, alla professionalità e capacità dei medici e di tutto il personale e al comfort alberghiero, l’ospedale di Chieti dispone di tutti gli strumenti per erogare prestazioni di grande qualità e in sicurezza, in special modo per le patologie cardiovascolari».



“Lavoro straordinario” “alta professionalità” “eccellenze assolute” che convivono dentro un apparato amministrativo incapace?

Stessa soddisfazione è stata espressa dall’assessore Paolucci, soprattutto per il valore simbolico della visita: «Legnini ha voluto vedere di persona cos’è oggi il Dipartimento Cuore - ha sottolineato - e come è cambiato in un anno. Abbiamo portato a termine un grande lavoro, attivando 78 posti letto e una strumentazione avveniristica che ne fa una struttura d’avanguardia, che rappresenta un importante punto di forza nell’offerta sanitaria di questa regione».



Gli elogi vanno sempre bene se visti come sprone a fare di più e meglio e questa pare l’unica visione possibile se si considera che la Asl di Chieti comunque macina debiti e non sembra possa assurgere al rango di “gestione esemplare”.

Ma Legnini è andato in Cardiochirurgia che nella classifica della produttività dei reparti in Italia è in bassa classifica mentre è in cima per mortalità.

Per il primo punto mancano i pazienti e non dipende magari strettamente dal reparto ma quanto al secondo punto non si è mai aperta una riflessione serie e documentata sui tanti casi di decessi.



Difficile allora spiegare tutto questo senza ipotizzare un messaggio politico chiaro diretto ai vertici regionali con i quali c’è sintonia a corrente alternata o guerra aperta a seconda dei racconti che si ascoltano.

Chissà se questi messaggi hanno davvero attinenza proprio nello specifico alla procedura di avocazione da parte della Regione nell’ambito del progetto Maltauro.

E se c’è un messaggio non è di certo di appoggio per D’Alfonso ed i suoi.