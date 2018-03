Tra Napoli e Juve rispunta il Falco

NAPOLI. Mario Ferri c’è, il Falco è rispuntato questa sera durante Napoli-Juventus.

Il giovane pescarese conosciuto in tutto il mondo per le sue rocambolesche invasioni nei campi di calcio, colpisce ancora.

E’ entrato sul campo di gioco quando Napoli-Juventus era cominciata da pochi minuti e si è avvicinato a Higuain lanciandogli una sciarpa del Napoli, che il giocatore ha raccolto per poi darlo a un inserviente.

Dopo il suo gesto Ferri, che indossava una maglietta con il simbolo di Superman davanti e la scritta «Juve m….», è stato prelevato dagli steward e portato fuori dal campo tra gli applausi del San Paolo e la partita è proseguita regolarmente.



Su Facebook le prove della sua premeditazione; questa mattina aveva scritto: «A prescindere dalle bandiere , dai titoli e dal "professionista che sei" io penso che tutto l'amore che hai ricevuto dal popolo Napoletano avrebbe meritato più rispetto. Ricorda caro Gonzalo Gerardo Higuaín il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame! Gia so' che ti sei pentito della tua scelta un misero scudetto non può valere tutto quell'amore…»



Appena dopo l’ultima invasione di campo invece ha scritto: «Sciarpa del Napoli in faccia ad Higuain Missione riuscita #juvemerda #cirovive»



Il pescarese con diversi precedenti giudiziari relativi alle sue gesta dal 2017 figura anche nel Guinness World Records con il maggior numero di invasioni di campo realizzate in giro per il mondo partendo da Pescara, passando da Genova per arrivare in Sud Africa, Dubai , Londra , Brasile e Madrid...

«Sempre con un messaggio di pace , sempre beffando le sicurezze degli stadi in giro per il mondo», ci tiene a precisare Ferri.