Ponte nuovo, chiusa rampa Torri Camuzzi per completamento dei lavori

PESCARA. Sarà chiusa da domani, venerdì 17 marzo, la rampa in uscita dell'asse attrezzato in direzione delle Torri Camuzzi. Questo quanto stabilisce l'ordinanza Anas diramata nei giorni scorsi ed è quanto necessario per la definizione dei lavori del Ponte Nuovo, giunto all'ultima fase. Nei prossimi giorni, proprio a causa dell'entità dell'intervento che consentirà a breve all'infrastruttura di aprire e assolvere alle sue funzioni, chiuderà anche la rampa di accesso all'asse, sempre zona Torri Camuzzi e per limitare i disagi l'uscita o entrata consigliata diventa quella del Cementificio o quella del Ponte delle Libertà.

«Si tratta dell'ultima tranche di lavori necessari al completamento del Ponte – illustra il Vice Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Enzo Del Vecchio – La ditta sta provvedendo all'allestimento del sistema di illuminazione e all'asfaltatura della rotatoria a servizio del Ponte, passaggi che richiedono la piena libertà di azione sull'asse viario che verrà riconsegnato entro breve alla città e che vedranno coinvolto anche lo svincolo in entrata all'asse, sempre all'altezza delle Torri Camuzzi».



Nei prossimi giorni il Ponte verrà asfaltato e si sta lavorando anche alla colorazione del pennone, su cui sono state poste delle vernici per i trattamenti a protezione dell'acciaio e una volta definiti i lavori si potrà passare al collaudo che è la fase che precede l'apertura dell'infrastruttura, prevista prima dell’estate.

«Per rendere questa fase sostenibile, in modo che conviva con il traffico dell'asse attrezzato senza creare particolari problemi, si consiglia agli automobilisti in transito di utilizzare le uscite poste immediatamente prima per la città, dunque quella del cementificio o della zona del Ponte delle Libertà, sia in entrata che in uscita», ha concluso Del Vecchio.