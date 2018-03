Filovia Pescara. Ecco il primo filobus sulla strada parco (ma è di Chieti ed è una prova)

PESCARA. E’ stata eseguita ieri, sulla 'strada parco' che collega Montesilvano e Pescara, la visita di constatazione delle opere eseguite per quanto concerne la filovia.

Le operazioni, annunciate da Tua, azienda unica del trasporto abruzzese, di fatto sono un collaudo dell'infrastruttura, necessario per definire i lavori eseguiti, ai fini della risoluzione contrattuale con Alpiq (gruppo che ha acquisito la Balfour Beatty). Soddisfazione da parte di Tua secondo cui l’esperimento è andato benissimo perché la linea elettrica si è dimostrata in grado di alimentare il filobus. Si aspetta adesso il via libera della Regione per indire la gara per acquistare i mezzi. Quanto ai bandi per il secondo e al terzo lotto, ora annullati, il discorso cambia perché per riattivarli servono soldi.

Le operazioni hanno ricordato in parte lo spirito con il quale nel 2011 venne presentato il Filò, un unico mezzo lasciato sfilare tra la curiosità dei cittadini in bella mostra in Piazza Salotto. Poi sparito nel nulla e risucchiato da un buco nero che da sempre circonda questa sfortunata infrastruttura.

Così ieri un unico mezzo -peraltro preso in prestito- ha sfilato facendo sognare chi vorrebbe un vero collegamento che abbatta realmente i problemi di traffico e inquinamento. Ma è solo una prova anche perchè…. manca l’elemento principale.

Sfidando il vento e la pioggia battente, hanno assistito alle operazioni anche alcuni cittadini dei comitati che da tempo si battono contro l'opera, protestando con fischietti e trombette al passaggio del filobus.

«La visita di constatazione delle opere eseguite - aveva spiegato ieri Tua in una nota - rappresenta l'atto formale di certificazione dello stato dell'arte delle opere infrastrutturali realizzate. Tale visita non assume alcun carattere di straordinarietà: e un mero atto da compiersi, anche e soprattutto nell'ottica della risoluzione contrattuale con Alpiq, consentendo, in tal modo, di rientrare in possesso della Strada Parco».

Per le operazioni è stato utilizzato un filobus messo a disposizione da La Panoramica di Chieti. Il mezzo, per testare il tracciato e i cavi elettrici, è partito dall'inizio della 'strada parco', al centro di Pescara, ed ha percorso vari tratti del tracciato.



Secondo i comitati sarebbe meglio utilizzare «un veicolo a batteria di ultima generazione da impiegare sulle principali direttrici di traffico, ove peraltro insiste la domanda di trasporto, preservando la strada parco a ciclisti, pedoni, bambini e categorie sociali svantaggiate».

E’ vero però che la prova e' stata eseguita con un piccolo filobus del tutto differenti dal mezzo che ha vinto l’appalto lungo 18 metri con tre assi e da impiegare a doppia corsia.

Così restano irrisolti i problemi della scelta del veicolo “equivalente”, del sottofondo stradale inadeguato al traffico pesante, dei marciapiedi non a norma, le banchine di fermata da ricostruire, l'infrastruttura nel complesso inaccessibile ai portatori di disabilità e agli anziani con problemi di deambulazione, la pista ciclabile adiacente, per lunghi tratti impraticabile per le pericolose sconnessioni procurate dalle radici degli alberi a dimora.

«Due filobus a tre assi con guida vincolata, peraltro in atto indisponibili sul mercato internazionale degli autobus», sostengono i comitati, «segnerebbero la fine della funzione sociale della strada parco, necessariamente da transennare a fini di sicurezza su entrambi i lati della carreggiata, giusta prescrizione ministeriale del 2004, confermata nel 2007. L'incongruenza peggiore e' stata quella di aver voluto, con ostinata determinazione, elettrificare a tutti i costi, anche contro il buonsenso, un viale decorosamente alberato. I rami degli alberi sono incompatibili con i fili elettrici aerei del doppio bifilare al servizio del filobus. Anche la prova di oggi pare che abbia subito disagi e rallentamenti proprio a causa della caduta di alcuni rami sulla carreggiata, cui si è aggiunto il furto di cavi di rame in prossimità di Via Arno a Montesilvano».









Secondo Mario Sorgentone, storico oppositore dell’opera, «la “visita di constatazione”, effettuata sulla strada parco con un filobus preso a prestito, è la certificazione finale del fallimento dell’appalto della filovia e delle dichiarazioni celebrative rilasciate, negli anni, dai vertici della GTM e da molti politici. Come spesso accade, nessuna parola di autocritica o di rammarico, ma solo silenzio imbarazzato e pilatesco. Il responsabile del procedimento della GTM annuncia che entro i prossimi due anni si procederà alla variante di progetto e alla gara per l’acquisto di nuovi automezzi, ma non dice con quale programma, quale indirizzo, con quali nuove conoscenze rispetto alle improvvisazioni e alla superficialità del passato. Spero che stavolta la Regione voglia farsi carico di uno studio di fattibilità, come prescritto dalle leggi e dalle regole di buona amministrazione, per verificare la rispondenza del tracciato della strada parco ai requisiti richiesti per una filovia, e cioè alto numero di passeggeri potenziali, assenza di cause ostative ai tempi rapidi di percorrenza, quali incroci, restrizioni della carreggiata, barriere architettoniche, marciapiedi ecc.»