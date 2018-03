Fiorilli: «le nuove griglie non bastano: fare chiarezza sui lavori antiallagamento di via Marconi»

PESCARA. Spuntano altre griglie ed uno ‘scolmatore’ per 36mila euro. Sono i primi risultati dei lavori suppletivi antiallagamento in via Marconi

Secondo il Comune non è ancora in funzione il piano antiallagamento, cioè quella serie di opere già realizzate che avrebbero dovuto da tempo eliminare ogni tipo di disagio durante le piogge.



Nell’area c’è stato l’intervento dell’Aca denominato DK15 per diversi milioni di euro ma per ora i nuovi lavori urgenti avrebbero realizzato «una rete di raccolta delle acque meteoriche maggiormente capace e il cui aumento di volume può essere riassorbito dall’impianto attualmente realizzato e scongiurare i danni ed i disagi ai cittadini ed agli operatori commerciali del luogo».



Contestano i lavori Berardino Fiorilli e Armando Foschi dell’associazione «Pescara Mi Piace» che ricordano come nella stessa determina che stabilivano i nuovi lavori antiallagamento i tecnici affermano che l’allagamento di via Marconi, via Pepe e via dei Petruzzi è dipeso dalle griglie delle caditoie ostruite dai rifiuti, e la manutenzione spettava ad Attiva, e dall’esondazione del canale Bardet.

Manutenzione dei tombini sempre carente da anni tanto che appena ieri il Comune aveva annunciato nuove sinergie proprio con Attiva evidenziando il degrado dei tombini.



Inoltre secondo i tecnici comunali le caditoie, i tombini, allocati in corrispondenza delle vecchie condotte esistenti, e oggi non più funzionanti, sarebbero diventati degli ‘affluenti’ delle acque del Fosso Bardet e, una volta riempite le vecchie condotte, l’acqua sarebbe stata naturalmente rigurgitata all’esterno.

Per tentare di arginare il fenomeno, la giunta Alessandrini ha deciso di realizzare uno ‘scolmatore’ in corrispondenza dell’impianto di sollevamento di via Pepe, una vasca capace di trasportare una portata limitata di acqua in eccesso verso il nuovo collettore di via Marconi, e poi di aumentare la superficie delle griglie per agevolare il deflusso dell’acqua nella rete.

«Ma a questo punto è chiaro che tali lavori, peraltro ancora in corso», sostengono Fiorilli e Foschi, «sono un semplice palliativo, temiamo pure inutile, costato alla città 36mila euro: se l’allagamento di gennaio è stato causato dai Fossi Bardet, è evidente che occorre investire per impedire l’esondazione dei Fossi stessi, e non costruire scolmatori per raccogliere l’acqua in eccesso. Ma l’acqua dei Bardet doveva essere intercettata tramite la realizzazione del DK15 a Porta Nuova: a questo punto sorgono i nostri interrogativi, ovvero, il DK15 è stato realizzato a Porta Nuova? Sono state realizzate le nuove condotte in via Bardet, via Magellano e lungo le golene sud, condotte che erano state progettate proprio per impedire episodi di allagamento? E se il DK15 è stato completato anche a Pescara sud, perché quei lavori evidentemente non hanno funzionato? Infine: sono state collaudate le opere del Piano antiallagamento? Ovviamente giriamo i nostri interrogativi al sindaco Alessandrini, sollevando anche l’ennesima perplessità – hanno aggiunto l’avvocato Fiorilli e Foschi -: durante la pioggia del 16-17 gennaio, quando i Fossi Bardet sarebbero esondati in via Marconi, in realtà che gli stessi Fossi Bardet hanno regolarmente sversato reflui, attraverso le proprie idrovore, direttamente nel fiume. E sappiamo che il 16 gennaio l’Aca ha anche effettuato dei campionamenti, rimasti ovviamente riservati, attestando anche l’elevato inquinamento dei liquami sversati: nelle acque di sfioro del Bardet 1 sono stati riscontrati livelli di escherichia coli pari a 11mila per metro cubo; nelle acque di sfioro del Bardet 2 sono stati accertati 14mila escherichia coli ogni metro cubo. A questo punto ci chiediamo come sia possibile che nello stesso giorno i Bardet abbiano sversato nel fiume e, contemporaneamente, abbiano esondato su via Marconi».