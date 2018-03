Pineto, «torrente scarica fogne a mare nell'area protetta del Cerrano»

PINETO. Qualche giorno fa il Movimento 5 Stelle ha constatato ancora una volta, dopo averlo segnalato più volte in passato, la presenza di un torrente inquinato che dopo aver attraversato il quartiere S. Maria a valle, passando sotto una strada tombata (via Lussemburgo), scarica direttamente all’interno dell’AMP Torre del Cerrano, a 500 metri a nord della Torre, a 100 metri a nord dello stabilimento “La Nelide”.





«In passato siamo stati accusati dall’amministrazione Comunale e dal cda del Parco Marino di aver diffuso dati allarmanti pubblicati da “Goletta Verde” di Legambiente sullo stato di salute del nostro mare. Pineto è risultata essere tra i luoghi più inquinati d’Italia, insieme a quelli delle Marche e della Calabria, proprio in corrispondenza delle foci dei torrenti principali che scaricano in piena Area Marina Protetta. Questi dati furono negati sia dalle autorità Comunali che dell’AMP, con una ferma posizione contro di noi per aver sollevato il problema, a loro dire, in piena estate ed in maniera strumentale e propagandistica».





E adesso scatta la nuova segnalazione: « è un problema grave di scarico inquinante (sembrerebbe liquame), che nessuno vede, e nessuno denuncia ad eccezione del M5S di Pineto. L’acqua è perennemente di colore nero, come mostrano le foto, facendo pensare a scarichi di fogne nel torrente e da qui al mare dell’Area Marina Protetta. Chiediamo pertanto, che l’Amministrazione comunale di Pineto e l’AMP provvedano immediatamente per risolvere questo annoso problema al più presto, altrimenti saremmo costretti, in autotutela a denunciare il tutto alle autorità giudiziarie competenti. Infine, ricordiamo al CDA dell’AMP Torre del Cerrano, di uscire dal letargo e di passare dai convegni ai fatti, facendosi promotore di iniziative concrete per la tutela del mare, della pineta e delle foci dei torrenti della nostra area marina protetta».