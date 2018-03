Pescara. Perdita acqua in via Venezia: dopo due settimane c'è il sopralluogo

PESCARA. Da due settimane segnalazioni al Comune e all’Aca. Solo oggi si è svolto il primo sopralluogo per capire cosa fare in Via venezia dove una perdita “rituale” ha cominciato ad essere evidente già almeno 15 giorni fa.

«In quel punto», ha detto il vicesindaco Enzo Del Vecchio, «si trovano sottoservizi importanti per il rifornimento idrico del centro cittadino, uno snodo che alla vista dei tecnici dell’Aca ha rivelato subito la sua necessità di manutenzione, perché risalente a diversi decenni fa e logorato in modo importante su più punti. Si è deciso di intervenire d’urgenza, per ridurre la perdita e per rimettere in sesto la rete, vista la sua importanza: sarà infatti indispensabile sostituire le enormi “saracinesche” che governano i flussi idrici della zona affinché non ci siano più sprechi dell’acqua che vi circola. A causa proprio della portata e per limitare al massimo i conseguenti disagi derivanti dalla invasività dell’intervento, si interverrà nelle ore notturne, affinché la necessità di interruzione del flusso idrico, indispensabile per effettuare i lavori, possa essere limitata e affrontata in modo compatibile alle esigenze della comunità che ricade nell’area interessata».

Effetti collaterali anche oltre la zona centrale, perché le reti servono anche zone adiacenti.

Nelle prossime ore saranno forniti ulteriori dettagli.



L’acqua alta in via Venezia è un rito che si ripete di frequente.

Nel 2012 analoga rottura con sversamento di milioni di litri per giorni. Poi i lavori “urgenti” dell’Aca e dopo pochi giorni il problema si ripropose.

Non c’è da stare... serenissimi.