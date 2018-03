Vasto, scuola Rossetti 5 Stelle denunciano infiltrazioni e crepe.

VASTO. Una segnalazione di diversi genitori, preoccupati per le condizioni in cui versa il plesso scolastico di via Ciccarone è stata inoltrata nei giorni scorsi ai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle.

I pentastellati hanno effettuato un sopralluogo presso la scuola media Rossetti.

Quello che hanno visto e fotografato, racconta il consigliere Marco Gallo, «dimostra che i disagi sono evidenti. Abbiamo rilevato numerose infiltrazioni di acqua, in particolare nella palestra, ma anche in alcune aule e in un laboratorio. Gli ultimi eventi meteo hanno lasciato profondi segni nella struttura. Guardando le immagini si può ben comprendere quali siano gli evidenti problemi di sicurezza e il tipo di ambiente insalubre che i ragazzi sono costretti a frequentare. In un'aula del secondo piano è stata anche individuata una crepa. Sappiamo che l'amministrazione, in particolare l'assessore Bosco, ha già effettuato un sopralluogo e ispezionato la struttura; pur consapevoli delle difficoltà del periodo attuale, siamo certi che ci si adopererà per risolvere queste criticità nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi».

Secondo il sindaco, Francesco Menna, però, quello dei 5 Stelle sarebbe solo allarmismo.





Stamattina, presso Palazzo di Città, il primo cittadino ha avuto un incontro con il dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” Maria Pia Di Carlo: entrambi hanno stigmatizzato l’«allarmismo immotivato» generato da una visita svolta «senza il necessario conforto dei dati».

«Non si può parlare di scuola “insalubre” e “pericolosa” – sostiene il sindaco – senza pensare alle ripercussioni che certi giudizi hanno sulla popolazione, prima di tutto sulle famiglie degli studenti che frequentano il plesso. Senza considerare minimamente gli interventi posti in essere dal Comune e, cosa più grave, non coinvolgendo l’autorità scolastica competente».

Il sindaco spiega che l’edificio è stata oggetto negli ultimi 5 mesi di «svariati interventi manutentivi. Tra questi la tinteggiatura dell’intero plesso, l’impermeabilizzazione della palestra e l’installazione di porte antipanico a miglioramento delle vie d’esodo». La giunta ha già approvato il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’intera copertura.





Per quanto riguarda la palestra, già impermeabilizzata, «il problema evidenziato è emerso a seguito della nevicata che ha ostruito i canali di gronda non facendo confluire correttamente le acque sulla copertura», assicura il sindaco.

Riguardo alle “crepe” «sono state evidenziate già dai tecnici. Si tratta di leggere lesioni non localizzate su elementi strutturali presumibilmente legate al diverso grado di elasticità dei materiali adoperati oltre ai normali fenomeni di assestamento delle strutture».

La dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo dice invece di non capire «come mai solo il plesso Rossetti sia stato “preso di mira”. Dico al Consigliere Gallo che l’ingresso in un istituto scolastico, mentre sono in corso attività didattiche pomeridiane, sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico in quanto responsabile della vigilanza e della tutela dei minori presenti. Se il Consigliere si fosse rapportato con la sottoscritta, gli sarebbe stato ampiamente rappresentato il piano di interventi che l’Amministrazione Comunale sta ponendo in essere nei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo “Rossetti”, ed in particolare nell’edificio della Scuola Media Rossetti.

Il Piano Sicurezza dell’intero istituto, inoltre, prevede prove di evacuazione frequenti (almeno una volta al mese), nonché controlli periodici da parte del Responsabile del R.S.P.P., in ottemperanza alla normativa vigente».