L’Alto Adige è in Abruzzo: location aquilane per la fiction portata al successo da Terence Hill

L’AQUILA. La fortunata serie tv “Un Passo dal Cielo 4” torna dal 17 Gennaio su Rai Uno con 10 prime serate, ambientata in Alto Adige nella zona di San Candido, vede il territorio dell’Abruzzo aquilano ospitare alcune location.

La serie targata Lux Vide e prodotta da Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con Rai fiction ha scelto, dopo diversi sopraluoghi alcune zone dell’Aquilano tra Fonte Vetica nel Comune di Castel del Monte, Il canyon di Campo Imperatore utilizzato anche famosi western all’italiana, Le Grotte di Stiffe e la zona della Villetta alla base della Funivia del Gran Sasso d’Italia quali location sostitutive .







Nella serie in onda da domani , “Un passo dal Cielo 4” per la regia di Jan Maria Michelini, vede l'avvicendamento alla guida delle guardie forestali tra lo storico comandante Pietro, cui ha prestato il volto Terence Hill, e il nuovo capo del corpo, Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti (il commissario Sabatini in Squadra Mobile), che darà prova di meritare l’affetto di tutti non facendo rimpiangere in alcun modo Pietro, una trama sempre più aperta all'azione e al thriller che mantiene però i colori della commedia e gli elementi del giallo, da sempre il suo 'marchio di fabbrica' .

Nei giorni delle riprese di “Un passo dal Cielo 4” in Abruzzo, avvenute lo scorso Luglio, sono state utilizzate diverse maestranze locali, 40 comparse, 10 persone tra manovali, sorveglianti, runner e collaboratori, inoltre gli albergatori e ristoratori aquilani hanno collaborato fattivamente con noi, offrendo un prezzo e un servizio che hanno soddisfatto la produzione.

Una nuova occasione per i nostri territori e un vanto per la giovane L’Aquila Gran Sasso Film Commission (società privata), che solo nel 2016 ha collaborato con circa 8 produzioni, tra cui il Film per la televisione “Piccoli segreti Grandi Bugie” girato in parte a Santo Stefano di Sessanio.