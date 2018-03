San Valentino. Autocisterna di gas si rovescia: pericolo esplosione scongiurato

SAN VALENTINO. Ieri sera per cause ancora da accertare una autocisterna di gas propano liquido (gpl) è uscita di strada nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore lungo la strada comunale Troveliano.

L’autocisterna, della capacità di 14.000 litri di gas in fase liquida, per cause da attribuire forse al cattivo stato del fondo stradale, dovuto alle particolarmente avverse condizioni metereologiche degli ultimi giorni, è finita fuori dalla carreggiata adagiandosi su un fianco .

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara che ha provveduto all’immediata delimitazione dell’area, potenzialmente a rischio, disponendo l’evacuazione di alcune abitazioni isolate prossime al luogo dell’incidente.

Al fine di ricondurre, in sicurezza, l’automezzo sulla sede stradale, è stato necessario procedere al travaso dell’intero contenuto della cisterna in altro automezzo, fatto giungere appositamente sul posto, secondo le procedure operative previste per tale tipologia di evento.

Nelle operazioni sono stati impiegati 15 vigili del fuoco, di cui sei unità provenienti dal Comando de L’Aquila, specializzati per tali operazioni, e 9 unità del Comando di Pescara, con l’ausilio di 7 automezzi.

L’intervento ha avuto inizio alle ore 15.30 circa e si è concluso solo oggi verso le 5 circa.

Sul posto è intervenuto anche il Comandante Provinciale di Pescara dott. Ing. Vincenzo Palano.