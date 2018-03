Fanne un altro, Toyo. D’Alfonso e Ito vogliono un altro bicchiere per il bis

PESCARA. Ma perchè non fare il bis e costruire un secondo bicchiere per un beneaugurale cin cin?

L’idea frulla nella testa del presidente Luciano D’Alfonso da anni, più volte annunciata, per cancellare le brutte vicende e le figuracce fatte a causa del Wine Glass, un pasticcio artistico-giuridico-amministrativo finito in pezzi e diventato il simbolo del fallimento di un'epoca. E ben presto Toyo Ito sarà nuovamente incaricato per stupire l’Abruzzo ed il mondo.

Ufficialmente questa mattina si è tenuto un summit sul futuro del Calice a Palazzo di Città, a Pescara, fra il sindaco Marco Alessandrini e l'artista giapponese con il sempre padrone di casa D’Alfonso.

L’opera è nata verso la fine del 2004 e si è concretizzata nel 2008, inaugurata alla vigilia del voto regionale del 15 dicembre 2008 e dell’arresto dell’allora sindaco. Un paio di mesi dopo, il calice non resse agli scossoni (dissero dei bruschi cambi di clima) e si crepò in più punti, minacciando di crollare nel bel mezzo di piazza Salotto. Ne nacquero delle inchieste che finirono per consunzione tra le scartoffie impolverate del tribunale, mentre una decina di fogli confluirono nella mega inchiesta Housework che vide completamente assolto D'Alfonso e la trentina di altri indagati. Le carte non fugarono mai completamente i dubbi sull’affidamento diretto alla ditta Clax Italia che aveva già costruito il modellino, contribuito ad una donazione e realizzato l’opera, nè altre storie su compensi all’architetto o al costo reale dell’opera o ancora da chi realmente fu pagata.

Da quella vicenda è nato poi anche un procedimento civile per una richiesta di risarcimento danni da parte del Comune di Pescara per oltre un milione di euro. Il 20 gennaio si terrà in Tribunale a Pescara una nuova udienza in cui dovrebbe testimoniare anche Toyo Ito.

«L'incontro di oggi - ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini - vuole servire anche per sanare una ferita. Le parti - ha spiegato il primo cittadino di Pescara - sono disponibili a porre in essere accordi transattivi, trattandosi di una richiesta di risarcimento di oltre un milione di euro. Il punto è capire dalla viva voce del Maestro qual è il suo punto di vista in ordine alla possibilità di costruire nuovamente un'opera di quel tenore. Da un lato, c'è la preoccupazione dell'artista che si possa ripetere il collasso. Dall'altra, ci sono la disponibilità e le rassicurazioni di Clax Italia in ordine ad una tecnologia in grado di permettere la realizzazione dell'opera. Oggi organizzeremo anche degli incontri trilaterali per verificare quali prospettive ci sono per un eventuale abbandono della causa, una definizione bonaria della controversia e di ricollocamento di una nuova vecchia copia dello Huge Wine Glass».

L'artista giapponese, arrivato a Pescara con il suo staff è stato molto prudente ed ha ascoltato e risposto con frasi di circostanza che lasciano aperto qualunque scenario.

Molto più convincente e deciso D’Alfonso: «il dolore accusato dalla sua opera d'arte è un dolore accusato dall'intera città di Pescara. Io stesso ne ho portato le cicatrici che poi si sono trasformate in segni di vittoria. Anche per questo, sarei felice se un'altra opera d'arte del maestro giapponese Toyo Ito riguardasse l'Abruzzo».

Se così stanno le cose, sarà difficile salvarsi dall'ossessione di riproporre un passato già vissuto.