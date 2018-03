‘Piccoli segreti, grandi bugie’, giovedì sera su Rai 1 la commedia girata a Santo Stefano di Sessanio

SANTO STEFANO DI SESSANIO. "Piccoli segreti Grandi Bugie" prodotto da Pepito Produzioni va in onda domani 15 dicembre in prima serata su Rai 1girato in parte a Santo Stefano di Sessanio , nella commedia i luoghi e le ambientazioni sono quelli reali, il Borgo di Santo Stefano e l'Albergo diffuso Sextantio .

La regia è di Fabrizio Costa. In ‘Piccoli segreti grandi bugie’ una spumeggiante giornalista (Chiara Francini) si confronta con un uomo affascinante (Giuseppe Zeno) in un’esilarante commedia degli equivoci barcamenandosi tra segreti e bugie. Chi la spunterà?





L'attore interpreta Luca Visconti, ex workaholic, proprietario di un raffinato albergo che si trova a Santo Stefano di Sessania, uno paesino dell'Abruzzo danneggiato da un recente terremoto. A determinare l'incontro con Isa Martelli, la 35enne giornalista di Torino portata in scena dalla Francini, è un equivocato scambio di valige in aeroporto.

I due si conosceranno per la prima volta in un aeroporto. Il caso però vuole che Isa quasi inconsapevolmente pubblichi una cattiva recensione sull'attività lavorativa dell'uomo e questa cosa creerà incomprensioni tra i due innamorati.

Il caso però vuole che Isa quasi inconsapevolmente pubblichi una cattiva recensione sull'attività lavorativa dell'uomo e questa cosa creerà incomprensioni tra i due innamorati. Le cose inoltre saranno ancora più complicate in quanto Luca è anche sposato e sua moglie non avrà intenzione di lasciarlo andare. Nel film tv hanno recitato anche Lavinia Biagi, Paolo Romano, Sara D'Amario e Maria Luisa De Crescenzo.

Il film è stato girato in parte a Santo Stefano di Sessanio , nella commedia i luoghi e le ambientazioni sono quelli reali, il Borgo di Santo Stefano e l'Albergo diffuso Sextantio.

--