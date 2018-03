Montesilvano, Aliano contro «zozzoni stranieri e battone africane». Sinistra Italiana: «consigliere razzista»

MONTESILVANO. E’ esasperato il consigliere comunale Anthony Aliano che ha sbottato senza freni su Facebook denunciando il degrado della città di Montesilvano.

Tante le persone che condividono il suo pensiero ma anche un’accusa pesante di essere un razzista e non all’altezza di ricoprire un incarico pubblico.

Non è la prima volta che Aliano sfoga su Facebook le sue insofferenze. Lo aveva fatto anche due anni fa quando si vantò su Facebook di aver dato due ceffoni ad un rumeno («gli ho dato due schiaffoni di prima qualità»)

Oggi il bersaglio del consigliere di area centrodestra sono le prostitute che affollano la riviera ma non solo. Il problema è reale ed enorme e nessuna amministrazione pubblica che si è alternata negli ultimi anni è riuscita ad arginare il fenomeno.

Basta passare sul lungomare e già dal tardo pomeriggio sono decine le ragazze pronte a vendere il proprio corpo sul marciapiede. Aliano lo racconta a suo modo: «una città malfamata, questa è diventata Montesilvano! Una manica di zozzoni, per lo più stranieri, girano nella zona di via Inghilterra - via Ariosto ed un mucchio di battone africane e romene lungomare! Ci vogliono mali estremi e scelte coraggiose, altroché multe stradali. Scendiamo in strada e riprendiamoci la città! Ordinanze di sgombero, mazze e militari».





Il commento però è stato pesantemente attaccato da Daniele Licheri dell’esecutivo Regionale Sinistra italiana secondo cui: «finché personaggi di così basso livello saranno i protagonisti della politica di Montesilvano sarà dura. Chi usa i social network per aizzare le persone contro categorie di per se sfruttate e in mano alla malavita organizzata come le prostitute, proprio nei giorni in cui si discute di violenza sulle donne è moralmente colpevole di possibili reati o di violenze che potrebbero accadere. Soprattutto dimostra di essere una persona irresponsabile oltre che razzista».

Per Licheri «avere un ruolo pubblico dovrebbe caricare di responsabilità ulteriori, e questi sfoghi, questo vomitare parole cariche di odio, violenza, barbarie, sono gravissime e inaccettabili».

Licheri si domanda se la maggioranza sia al corrente di certe espressioni e a che titolo e a nome di chi Aliano parla: «qui si inneggia a possibili crociate e a mazze».

Aliano di certo parla a nome proprio e rincara la dose quando qualcuno gli fa notare che le prostitute sono «povere donne» vittime di attività criminali: «A me invece non mi dispiace affatto (per loro, ndr); le vedo ballare e dimenarsi tutte divertite per convincere il cliente di passaggio... sempre in compagnia dei poveri migranti con cellulari i-phone ultimo modello, jeans sbassato, mutanda firmata e cuffioni».