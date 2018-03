Scuole insicure e poche risorse, 4 mila studenti in corteo a Pescara

PESCARA. Nella giornata di oggi circa 4 mila studenti hanno partecipato ad un corteo partito

alle 10 dall'Arena del Mare e conclusosi in Piazza Salotto alle 12.

La protesta è stata organizzata per «ribaltare le politiche regionali». I ragazzi hanno chiesto maggiori fondi per il diritto allo studio: «non è accettabile che si stanzi solo lo 0.06% a questa voce

ed invece la Regione incentra le sue politiche sulle gradi opere».

«Diritto allo studio significa anche diritto di muoversi liberamente con degli autobus sicuri e con delle tariffe accessibili» ha commentato Saverio Gileno, Coordinatore del Collettivo Studentesco Pescara (Liceo Classico D'Annunzio). «Abbiamo sanzionato, durante il corteo, una fermata dell'autobus su Corso Vittorio per ribadire le nostre rivendicazioni».





«Vogliamo una nuova legge regionale sul diritto allo studio», ha detto invece Giulia Di Bari del CSP

(Liceo Volta Francavilla al Mare), «che faccia funzionare la carta dello studente ampliandone i servizi e gli sconti, che abbatta la problematica del caro-libri e che offra maggiore assistenza ai disabili. Vogliamo anche un'integrazione reale degli studenti migranti».

«Abbiamo portato all'attenzione degli enti il fatto», ha illustrato Federico Stigliano del CSP (Liceo Artistico MiBe), «che solo il 32% degli edifici scolastici è costruito secondo criteri antisismici, il che significa che 2 scuole su 3 sono a rischio crollo. Inoltre il 70% degli edifici scolastici».

Alla fine il corteo si è fermato in piazza salotto, dove gli studenti hanno portato all'attenzione dei presenti i disagi e le istanze dei vari istituti. I ragazzi si incontreranno nuovamente in un'assemblea pubblica, al parco di "Villa De Riseis" il 21 novembre, per parlare di come continuare e come rilanciare la mobilitazione.