Lanciano. Nuovo Senso civico: «grave incidente alla centrale tenuto nascosto»

LANCIANO. Un grave incidente alla centrale a biogas di Villa Pasquini a Lanciano con un esteso sversamento di liquami maleodoranti nei terreni circostanti.

La notizia viene divulgata dall associazione Nuovo Senso Civico che fornisce ampia documentazione fotografica.

Le conseguenze, a prima vista sembrano evidenti ma sono ancora tutte da valutare da parte degli enti pubblici che dovranno fare rilievi e indagare sull’accaduto che fino ad ora è stato tenuto segreto.

«Siamo stati avvisati dagli abitanti della zona», spiega l’associazione ambientalista, «ad ulteriore dimostrazione di come i cittadini, ormai, si fidino molto più delle associazioni, che dimostrano di tenere davvero alla salute delle persone, che non delle istituzioni, che avrebbero il dovere di farlo, vigilando e controllando. Per evitare le solite pretestuose accuse di allarmismo, ci siamo recati sui luoghi interessati ed abbiamo constatato e documentato l"accaduto».

L’associazione ha spiegato così come abbia verificato la gravità e contestualmente provveduto ad avvisare le autorità preposte, come il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e presentato esposto alla Procura della Repubblica di Lanciano attraverso la Stazione dei Carabinieri di Lanciano.

«Adesso la priorità assoluta è procedere ad un controllo capillare dell'impianto e accertare se sono stati contaminati i terreni circostanti coltivati con numerosi uliveti e vigneti», spiega ancora la associazione, «quando, alcuni anni fa, siamo stati gli unici a contrastare la realizzazione di questo impianto ed abbiamo sventato, con la mobilitazione popolare, l'apertura di uno analogo da parte della stessa proprietà a Santa Maria Imbaro, avevamo messo in guardia sui forti rischi connessi a questo tipo di attività. Infatti in Germania ci sono stati negli anni decine di incidenti gravi in impianti del genere, con esplosioni, contaminazioni (salmonella, tetano, ecc.) ed anche diversi morti. Purtroppo è successo anche qui a poco tempo dall'apertura».







«Siamo stufi di mettere in guardia sui rischi di tante attivita’ prima che entrino in funzione», attacca l’associazione che ha acceso riflettori su altri impianti poi messi sotto inchiesta, «rimanere inascoltati ed essere tacciati di “allarmismo” soprattutto dagli ambienti istituzionali come fossimo dei dilettanti allo sbaraglio mentre i veri dilettanti, spesso investiti immeritatamente di incarichi pubblici, non fanno che minimizzare, tranquillizzare e mettere a tacere senza averne la minima cognizione di causa tradendo cosi’ il loro primo irrinunciabile mandato che e’ quello di tutelare la salute di tutti i cittadini e dell’ambiente in cui vivono. E sono tanto ossessionati dall’”allarmismo” che, come in questo caso, nessuno ha lanciato l’allarme nei tempi dovuti almeno per cercare di limitare i danni».

Dunque sono tante le cose da chiarire: quando e’ successo questo incidente? Perchè nessuno ha allertato i residenti? Sono stati fatti tutti i controlli all’impianto? Che sostanze sono finite nei terreni? Ora servirà una bonifica dei terreni? Chi pagherà?