Pescara. Sgomberato edificio abbandonato e rifugio di senzatetto

PESCARA. - Operazione interforze stamane a Pescara presso lo stabile della Tiburtina interessato dalla procedura fallimentare e rifugio di senza fissa dimora e tossicodipendenti.

La polizia municipale, con il supporto di carabinieri e polizia di Stato stamane ha agito nell'edificio meta di disperati e tossicodipendenti, effettuando controlli, sgomberi e bonifica dei luoghi dove stamane sono state trovate due persone accampate in una tenda, oltre a un gran quantitativo di rifiuti e materiali accatastati. Sul posto erano presenti anche operatori e mezzi di Attiva per la bonifica dell'area da rifiuti e materiale di risulta.

All'operazione ha assistito anche il curatore fallimentare della Mediterranea Life, Luca Cosentino per le procedure di competenza della proprieta'. Una volta liberato da persone e cose l'edificio potra' essere messo in sicurezza in modo da non essere piu' violato.

«Oltre lo sgombero», ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini, «abbiamo chiesto alla proprieta' di mettere in sicurezza l'area perche' le presenze che occupavano alcuni luoghi dell'edificio con tende e traffici di cui le forze dell'ordine stanno accertando la natura, non lo violino di nuovo. Non solo repressione, diverse sono le situazioni simili segnalate in citta'. Con la polizia municipale le stiamo monitorando, insieme al Settore Sociale del Comune vogliamo concepire un intervento che non sia solo repressivo, per arrivare al cuore del fenomeno e per cercare di dare un tetto possibile e opportunita' inclusive anche a chi vive per strada».