«L’ospedale non si tocca»: 1.600 persone in corteo a Popoli

POPOLI. L’ospedale di Popoli non può essere chiuso, né tantomeno declassato a delle semplici funzioni riabilitative.

Sabato lo hanno detto chiaramente le oltre 1.600 persone, provenienti dall’area peligna e dalla bassa Val Pescara, dunque da tutto il circondario, che hanno preso parte alla manifestazione di protesta partita dal Campo sportivo per arrivare dinanzi al nosocomio.

«Attenderemo che venga ufficializzata l’uscita dell’Abruzzo dal commissariamento per chiedere di nuovo, con l’ausilio di carte e documenti, la marcia indietro del Governo regionale, pronti a portare la nostra battaglia a Roma bypassando un Governatore sino a oggi sordo alle istanze del territorio», hanno annunciato il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e il consigliere comunale e provinciale Mario Lattanzio.

«La misura è colma – hanno osservato Sospiri e Lattanzio – e a dirlo non è stata la politica, ma i semplici cittadini che si rifiutano di accettare la chiusura di un ospedale strategico».

Secondo la popolazione Popoli non può restare senza un Pronto soccorso, senza sale operatorie, senza la gestione dell’emergenza, e quello che viene definito «scellerato piano di riorganizzazione» della rete ospedaliera «deve essere assolutamente rivisto, prima che la situazione, già incandescente, esploda».

Popoli si trova all’interno del cratere sismico e ancora oggi, a quasi sette anni dal tragico terremoto del 6 aprile 2009, le ferite di quella tragedia non sono state rimarginate: il Municipio non è agibile; le scuole primaria e secondaria sono ospitate per gran parte nel modulo provvisorio MUSP perché le sedi originarie sono inagibili; alcune famiglie vivono ancora nei moduli abitativi provvisori, i MAP, e altre in sistemazioni autonome e alternative.

A tutto ciò, ripete la gente, non è pensabile aggiungere la chiusura del Pronto soccorso e, più in generale, la umiliante riconversione del Presidio ospedaliero.

«Non solo», spiega Sospiri: «qui è in ballo anche la sicurezza dei cittadini, ancor più in apprensione dopo il terremoto di Amatrice e quello del 26 ottobre scorso, cittadini che, a differenza del Governatore D’Alfonso, sono ben consapevoli di quanto sia necessario e fondamentale, in caso di emergenza, poter disporre di una struttura ospedaliera a pochi minuti di distanza, con la presenza dei sanitari e la disponibilità di strutture per l’urgenza ventiquattro ore su ventiquattro».

Lo sanno i cittadini di Popoli e anche quelli delle aree limitrofe che comunque vedono in questa struttura un punto di riferimento irrinunciabile.

La manifestazione di sabato, alla quale paradossalmente hanno preso parte anche i sindaci del circondario, compreso quello di Popoli, e onorevoli del posto, di area Pd, segna il punto di non ritorno: «vogliamo capire», hanno detto Sospiri e Lattanzio, «quali siano le intenzioni del Direttore Generale della Asl che, all’indomani del terremoto del 26 ottobre scorso, con un atto inatteso quanto improvviso, ha disposto l’evacuazione di 3 piani del complesso ospedaliero, imputando l’adozione dell’iniziativa a un problema di vulnerabilità sismica, e creando un disagio evidente per la sistemazione dei pazienti ricoverati nei 3 livelli negli altri spazi della struttura, un disagio che sembrerebbe quasi teso, a pensar male, ad accelerare e giustificare la chiusura dell’ospedale».

In assenza di evidenze strutturali correlabili al terremoto e atte a giustificare tale provvedimento, come l’eventuale presenza di crepe o fessurazioni o cedimenti, Forza Italia chiederà al direttore generale la produzione delle carte dei tecnici che hanno evidentemente reso necessaria l’evacuazione dei tre livelli, dunque documenti che attestino avvenuti sopralluoghi di verifica post-terremoto con allegate le successive relazioni che devono, a questo punto, aver manifestato la presenza di pericoli imminenti.



COMBATTELLI: «L’OSPEDALE NON SI TOCCA»

«"L'Ospedale di Popoli non si tocca", è il motto di tutti noi che siamo uniti da questa causa», commenta invece la consigliera e vice presidente del consiglio, Vanessa Combattelli. «E’ una battaglia comune ed è la nostra battaglia, questa terra ha bisogno di gente che è pronta a combattere per lei, oggi i cittadini popolesi e del circondario hanno dato un'ottima risposta contro chi vorrebbe la morte di questa regione. Popoli non accetta un'ennesima mortificazione, Popoli vuole combattere ed oggi ne ha dato piena dimostrazione».

«Da consigliera comunale», aggiunge ancora Combattelli, «esprimo dunque grandissima soddisfazione ed ammirazione per i miei cittadini, questa è la parte di Popoli che resiste e che non vuole morire e ribadisco che io rappresento la mia gente e non sono serva dei poteri forti, questa iniziativa popolare mi riempie di orgoglio e spero sia solo l'inizio di una collaborazione fatta di fiducia e di unità, io da parte mia sarò sempre e solo dalla parte della mia gente, perché le vie di mezzo non ci piacciono più, non siamo disposti a credere ad ulteriori giri di parole, o con i cittadini o contro, o con Popoli o contro, o con noi o contro di noi».