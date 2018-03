Allarme bomba alle Poste di Montesilvano

MONTESILVANO. Forse un pacco sospetto ha fato scattare l’allarme all’ufficio postale in Corso Umberto a Montesilvano intorno alle 14.30 di questo pomeriggio.

L’ufficio è stato fatto sgomberare e l’area transennata mentre i locali sono stati ispezionati.

I traffico nella zona ha subito qualche rallentamento. Al momento non si hanno ulteriori notizie.





ALLARME RIENTRATO DOPO 3 ORE

Allarme bomba rientrato dopo circa 3 ore. Alle ore 13 la telefonata di un uomo con la voce camuffata ha avvisato il personale della presenza di piu' pacchi bomba.

I carabinieri hanno attivato il piano previsto in questi casi, facendo evacuare non solo l'ufficio postale ma anche gli altri edifici, nel raggio di 100 metri.

Sul posto gli artificieri e l'unita' cinofila di Chieti, con il cane 'Airon', che non hanno rilevato niente di anomalo. Il traffico e' rimasto bloccato ed e' stato deviato da via Adige a via Marinelli, per consentire lo svolgimento della bonifica. L'allarme e' rientrato alle 16.50.

(FotoWireless, Valerio Simeone)