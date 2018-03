Montesilvano, area verde o campeggio per extracomunitari?

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Gentile Redazione,

preso atto che a Montesilvano se le cose non hanno risalto sui mezzi di informazione non le vede nessuno, questa volta vi scrivo per portarvi a conoscenza della pessima situazione igienico sanitaria in cui versa la frequentatissima area “verde” situata alle spalle del “teatro del mare”.

Tale area è privata e recintata e vi si accede da un cancello, sito in via Ungheria, che viene aperto a maggio e, almeno così è successo negli anni scorsi, viene chiuso a fine estate.

Nel periodo estivo l’area è molto utilizzata come (polveroso) parcheggio, sia da chi va al mare nelle ore diurne e da chi va al teatro del mare o a passeggiare sul lungomare nelle ore serali.

Purtroppo, restando aperta anche di notte, per tutta l’estate è diventata un abituale luogo di sosta per camperisti e, soprattutto, luogo di bivacco e accampamento per tantissimi ambulanti extracomunitari, i quali l’anno anche “arredata” con reti, materassi, poltrone, cartoni, ecc…

Tutte cose che oggi, a fine stagione, sono rimaste li.

Faccio presente che in questi ultimi mesi i residenti di Corso Strasburgo, soprattutto chi si alza la mattina presto, hanno avuto la possibilità di vedere queste persone che, appena svegliate, soddisfacevano all’aperto i propri bisogni fisiologici senza alcun pudore e dignità.

Considerato che a Montesilvano non vengono puliti neppure i luoghi dichiaratamente pubblici questa area, anche se privata ma di fatto di uso pubblico, risulta completamente abbandonata e degradata con la conseguenza che oggi si presenta come una vera e propria maleodorante discarica da pulire e bonificare.

Anche con una certa urgenza!

Preciso che le foto allegate (scattate questa mattina) non riescono a rendere appieno lo stato di degrado e sporcizia di tutta l’area, non solo di quella, più visibile, dove gli ambulanti hanno lasciato i rifiuti più grandi.

Confido in un vostro interessamento affinchè non si ripeta quello che è accaduto negli anni precedenti in cui i rifiuti non sono stati rimossi, il cancello è stato chiuso e l’erba è tornata a crescere nascondendoli alla vista.

Buona giornata.

Alfredo Di Blasio

P.S.: allegate anche foto di luglio e agosto