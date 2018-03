Filippo Marinucci nuovo sindaco di Casalbordino

CASALBORDINO. E' stato proclamato ieri alle ore 14,15 dal presidente della seggio di voto n.01 visti i risultati il nuovo sindaco Filippo Marinucci della lista “Per Casalbordino”.

Subito dopo, il sindaco uscente Remo Bello ha consegnato la fascia tricolore al nuovo sindaco e un mazzo di fiori per moglie Sofia con l’applauso dei presenti.

Il neo sindaco, insieme alla moglie e ai 2 figli, dal seggio si è incamminato verso la casa comunale dove ha trovato tutti i dipendenti ad aspettare, Antonio Ariano a nome di tutti, ha consegnato le chiavi dell’ufficio del sindaco in Comune.

Poi sono passati nella sala consiliare dove hanno preso posto tutti gli eletti e non della lista, nel frattempo la sala si è riempita di tantissimi cittadini, il sindaco Marinucci, con la visibile emozione ha reclamato brevemente : «ringrazio tutti i candidati del mio gruppo che hanno lavorato costantemente con umiltà e partecipazione, grazie al loro impegno, abbiamo raggiunto questo importante risultato, ora ci attende un percorso di lavoro per far crescere la comunità. Il mandato che i casalesi ci hanno dato è importante, cercheremo di portare a termine il nostro programma con il massimo impegno, un grazie a mia madre che costantemente mi diceva “Non votate Filippo” questo messaggio negativo è risultato un effetto boomerang come il miglior augurio di una madre, ringrazio mia moglie Sofia e i miei figli per la pazienza dimostrata, un grazie a tutti i cittadini per il grande consenso».

Con il botto delle bottiglie di spumante il sindaco Marinucci si è concesso brindisi e strette di mano.