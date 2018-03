Amendola e Argentero sul molo dei trabocchi per girare un film

PESCARA. Sono cominciate ieri sul molo nord del porto di Pescara le riprese del film di Claudio Amendola ‘Il Permesso’.

L’attore romano, regista della pellicola di prossima uscita, prima di cominciare a girare le scene programmate si è concesso ai giornalisti e ammiratori. Lui ha raccontato perché la scelta è ricaduta su Pescara e non si è sottratto alla richiesta di selfie insieme agli ammiratori.

«Mi serviva una città non troppo lontana da Civitavecchia, lì dove inizia il mio film», ha spiegato Amendola. «Qui mi è piaciuto il molo, il ponte e abbiamo anche rispettato il fratino che nidifica sulla spiaggia». La città lo ha accolto con entusiasmo e curiosità.

Nei prossimi giorni Amendola, che conosce bene l’Abruzzo perché lo frequenta spesso per diletto, come ha spiegato, girerà alcune scene anche a Vasto già set nei mesi scorsi di uno spot pubblicitario in onda sui canali nazionali.

Amendola al suo arrivo a Pescara ha incontrato anche il sindaco Marco Alessandrini e l’assessore al commercio Giacomo Cuzzi che si sono fatti trovare sul molo nord per i saluti di rito.

Protagonisti del film ‘Il permesso’ Luca Argentero, anche lui ieri presente sul set, insieme con gli altri attori Giacomo Ferrara e Valentina Bellè.

Il film racconta la storia di tre uomini e una donna che escono dal carcere, nel quale sono detenuti per condanne passate in giudicato, per due giorni di permesso.

Pescara, ma anche Civitavecchia e Latina faranno da sfondo alle vicende personali e sentimentali diverse dei vari protagonisti.

Il film è prodotto da Claudio Bonivento e dalla Carniel BoniventoFilm. La sceneggiatura è scritta da Giancarlo de Cataldo, Roberto Jannone e Claudio Amendola.