Cavallo e cowboy a spasso sul Ponte del Mare

PESCARA. Un cavallo che va a spasso sul Ponte del Mare a Pescara, sulla corsia dedicata alle biciclette.

E’ questa l’incredibile scena che qualche giorno fa alcuni pescaresi si sono ritrovati davanti. E la conferma arriva pure da un video che è stato postato su Facebook.

L’animale non è arrivato sulla riviera da solo ma con il suo ‘fantino’ che con cellulare in pugno ha filmato la singolare passeggiata durata circa 7 minuti.

L’animale e il suo padrone sono arrivati nella zona passando dal lungofiume e imboccando il ponte a pochi passi dalla Madonnina, sorpassando qualche runner.

Pochi attimi prima di salire sul ponte, diventato simbolo della città, l’animale ha qualche tentennamento: si gira come a voler fare un’inversione ma il ‘cowboy’ lo raddrizza perché vuole proprio conquistare la rampa. «Non ha capito che dobbiamo salire», gli dice in dialetto pescarese.

E l’animale prosegue.

Poi comincia la salita: il cavallo non corre ma procede con passo tranquillo e passa vicino ad alcuni ciclisti e pedoni. Ogni tanto si gira come a voler tornare al punto di partenza ma il padrone lo riporta in carreggiata per continuare il percorso. A metà c’è anche un attimo di sosta per ammirare il paesaggio e poi ancora avanti.

Al ‘traguardo’ c’è una piccola folla di curiosi che fotografa la strana coppia e il ‘cowboy’ passa il cellulare ad uno degli spettatori con una richiesta precisa: «riprendi un po’ anche me».

Perché ai tempi dei social non basta fare qualcosa ma è necessario pure postare le ‘prove’ per diventare protagonisti.

a.l.