Pescara. La strada nuova è già dissestata: Fi chiede spiegazioni

PESCARA. «Tre anni di lavori, un milione e mezzo di euro spesi, un'inaugurazione in pompa magna e sono bastati due giorni di neve per trasformare, di nuovo, via Prati in un percorso di guerra, con buche, voragini e crateri».

E' quanto scrivono, in una nota, il consigliere della Provincia di Pescara Vincenzo D'Incecco (Fi) e i consiglieri comunali di Spoltore Marina Febo e Marco Della Torre (Fi).

«Quella strada, su cui l'amministrazione provinciale ha acceso i riflettori nell'antivigilia di Natale, divenuta impercorribile ad appena un mese dalla riapertura alle auto, sarà oggetto di un'approfondita indagine amministrativa» annunciano.

«Ad allertarci sono stati gli automobilisti che si sono ritrovati intrappolati in una strada appena riqualificata e che oggi sembra bombardata. Una strada provinciale strategica per la viabilità intercomunale, collegando Spoltore-Colle Morgetta a Pescara, zona Fosso Grande-Vemac e svincolo Pescara Colli».

«E dopo aver visionato i documenti - fanno sapere - decideremo come procedere per restituire giustizia ai cittadini. Nel frattempo riteniamo che Provincia di Pescara e Comune di Spoltore debbano intervenire subito per ripristinare le opportune condizioni di sicurezza lungo l'asse stradale, ricorrendo anche alla sua nuova chiusura al traffico se le condizioni lo richiedono».