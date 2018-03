Pescara. Ecco i marciapiedi di via Regina Elena

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buongiorno, sono un residente della zona di cui vi scrivo.

Sottopongo alla Vostra attenzione lo stato disastroso (e pericoloso per i pedoni, specialmente i bambini) in cui versa il primo tratto di marciapiede di Via Regina Elena, lato Kebab. Le immagini che allego parlano da sole ed anche le considerazioni che si possono fare, da diversi punti di vista, sono tante. Blocchi di calcestruzzo, tondini di ferro arrugginito...mi fermo qui.

Che sicurezza viene offerta ai cittadini, ai turisti, in un punto trafficatissimo a livello pedonale?

Vedere un simile scempio è veramente scandaloso.

Saluti

Fabio Di Rado