L’auto blu con autista in sosta contromano

PESCARA. Tutte le altre auto sono in sosta nel medesimo senso visto che la strada è possibile percorrerla solo in quel senso. Ma ce n’è una che invece spicca perché è parcheggiata in senso contrario, è un’auto blu, con lampeggiante e autista in attesa all’interno.

La foto del nostro lettore è stata scattata il 5 marzo 2016, alle ore 8.09 in via Pizzoferrato a Pescara.

Chi starà aspettando l’autista che di sicuro ha percorso contromano la via?

Magari è un caso, magari è una pessima abitudine che non può non far pensare che anche sulla strada la legge è uguale per tutti ma per alcuni, quelli molto “speciali”, invece no.