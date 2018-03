Villavallelonga, vogliono stravolgere la strada dei Prati D'Angro

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si inviano alla Vs cortese attenzione le foto scattate ieri durante il ns sopralluogo a Villavallelonga sulla strada dei Prati D'Angro ( ad oggi solo una pista forestale..) che si addentra in un delicatissimo contesto ambientale all'interno del territorio del PNALM, su cui il Comune progetta un intervento di radicale rifacimento.

Non sono foto d'arte ...ma rendono l'idea dello stato della strada e fan capire che l'intervento proposto ne stravolgerebbe l'utilizzo senza aggiungere nulla alla facilita' del suo utilizzo da parte di coloro che ne usufruiscono oggi(allevatori, escursionisti, boscaioli) Facciamo cortesemente notare di averla percorsa con una semplice utilitaria e che il suo andamento sinuoso scomparirebbe, la carreggiata verrebbe abbondantemente allargata aumentando i fenomeni di erosione ed espandendoli ad altre aree e che la

velocita' dei veicoli che la percorrerebbero aumenterebbe in maniera esponenziale moltiplicando la probabilita'di impatti con la fauna selvatica abbondantissima nell'area....a che pro' tutto cio' in un Parco Nazionale ?

Vorremmo sottolineare che sia il Sindaco che il Parco Nazionale d'Abruzzo , Lazio e Molise devono aver preso un abbaglio quando nei giorni scorsi in risposta ai nostri comunicati affermavano che la strada fosse gia' asfaltata ci sembra che le foto allegate lo

dimostrino in maniera incontrovertibile..

Cordiali saluti

Il Team di Salviamo l'Orso